Torino, contatto con gli agenti di Livakovic. Concorrenza croata, la siuazione

Il club granata stringe per trovare il nuovo portiere e arrivano mosse concrete per l'estremo difensore conteso alla Dinamo Zagabria

Il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, è alla ricerca di un portiere titolare e il cerchio si sta stringendo attorno ad alciuni profili specifici. L'obiettivo principale secondo Tuttosport è Dominik Livakovic, estremo difensore della nazionale croata, i cui agenti hanno incontrato ieri la dirigenza del Torino.

Concorrenza croata

Il giocatore è di proprietà del Fenerbahce, club che lo acquistò tre anni fa per circa sette milioni. Nelle scorse stagioni, dopo un prestito al Girona in cui non ha collezionato alcuna presenza, Livakovic è passato in prestito alla Dinamo Zagabria, ritrovando continuità e disputando il Mondiale da titolare. Proprio la Dinamo Zagabria rappresenta ora la principale concorrente del Torino per l'acquisizione del giocatore.

La possibile formula

I granata potrebbero proporre al Fenerbahce un prestito con diritto di riscatto, facendo leva anche sulla presenza in rosa di Vlasic, compagno di nazionale di Livakovic. Petrachi segue parallelamente anche la pista che porta al brasiliano Lucas Perri. Nonostante esista già un accordo con il giocatore, la trattativa con il Leeds risulta complessa perché il club inglese deve prima trovare un sostituto. I tempi delle operazioni si stanno dilatando, rendendo difficile l'obiettivo di chiudere l'acquisto prima della fine del ritiro di Pinzolo per affidare il portiere all'allenatore Abate. Infine, si è raffreddata la pista per Orlando Gill del San Lorenzo: le sue prestazione al Mondiale hanno triplicato il costo del cartellino e aumentato la concorrenza internazionale.