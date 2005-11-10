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Dal gol storico alla Fiorentina alla retrocessione, Bowen resta al West Ham: "Capitano e tifoso"

Dal gol storico alla Fiorentina alla retrocessione, Bowen resta al West Ham: "Capitano e tifoso" TUTTOmercatoWEB
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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 22:58Calcio estero
Solo tre anni fa una sua rete aveva castigato nella finale di Conference i viola, ora l'attaccante firma il rinnovo con gli Hammers

Il capitano del West Ham United Jarrod Bowen rimarrà dov'è nonostante la dolorosa retrocessione al termine della lotta punto a punto con il Tottenham di Roberto De Zerbi della passata stagione in Premier League. Ad annunciarlo è il club, che ha diffuso la notizia del suo rinnovo di contratto fino al 2030.

Bowen e il gol storico alla Fiorentina

L'attaccante 29enne è arrivato dall'Hull City nel 2020 ed ha collezionato ben 280 presenze con 85 gol con la maglia degli Hammers. È diventato capitano dal 2024 dopo la partenza di Kurt Zouma. Ha 22 presenze con la nazionale inglese, anche se Tuchel non lo ha coinvolto per il Mondiale 2026. Bowen rappresenta anche un amaro ricordo per i tifosi della Fiorentina, visto che è stato l'autore del gol vittoria nella finale di Conference League del 2023, a Praga, che ha riportato un trofeo al West Ham dopo 43 anni.

Le parole di Bowen

Parlando al sito web del club, Bowen ha detto: "La mia motivazione principale è rimanere e riportare questo club in Premier League, campionato cui appartiene. Era giusto per me parlare al momento giusto. Alla fine la retrocessione ha ferito tutti e dovrebbe ferire tutti. Sono volato a Praga per incontrare la dirigenza, Daniel (Kretinsky) e Jiri (Svarc) e l'ambizione che ho ricevuto da loro, certamente in termini di direzione in cui il club vuole muoversi, mi interessa molto. Non ci è voluto molto, perché questo club significa molto per me. Per me, quando sei qui per un periodo di tempo più lungo, ottieni più affetto, cresci di più nel club, cresci sempre di più nel tuo ruolo, e penso che sia quello che ho fatto. Sono qui da sei anni e mezzo e sono passato da ragazzo a uomo e non ho mai cercato di nascondermi da nulla. Ci sono cose che puoi fare meglio, ma certamente nel mio personaggio in campo e fuori dal campo, non cerco mai di nascondermi da nulla e di spostare la colpa. Cerco sempre di difendere il club e di vivere la mia vita come capitano del West Ham e anche come tifoso. Mi vedo negli anni a venire a tornare qui anche come tifoso del West Ham. Quindi, penso sempre "cosa farebbero i tifosi se avessero l'opportunità di giocare in campo?"".

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