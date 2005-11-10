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Nuovo rinforzo per Farioli: il sudcoreano Hwang al Porto, 4,5 milioni al Feyenoord

Nuovo rinforzo per Farioli: il sudcoreano Hwang al Porto, 4,5 milioni al Feyenoord TUTTOmercatoWEB
Daniele Najjar
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Daniele Najjar
ieri alle 23:12Calcio estero

Nuovo rinforzo per il Porto di Francesco Farioli in vista della prossima stagione, nella quale i Dragoes saranno campioni in carica. Dal Feyenoord ecco Inbeom Hwang, centrocampista di 29 anni di nazionalità sudcoreana. 4,5 milioni di euro versati dal Porto al club olandese per assicurarselo.

Il comunicato del Porto per Hwang

Ecco il comunicato del Porto: "C'è un altro volto nuovo nella squadra dei campioni nazionali: Inbeom Hwang, centrocampista 29enne, ha lasciato il Feyenoord per l'FC Porto e rafforzerà le opzioni di Francesco Farioli per il settore di centrocampo. Il nazionale sudcoreano ha firmato un contratto valido per le prossime tre stagioni - con un'altra opzione - e ha già indossato la maglia blu e bianca con il numero 16".

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