Ufficiale "Non è mica Maradona", ma alla fine il Bayern rinnova il contratto di Laimer: il comunicato

A maggio il presidente onorario Hoeneß gli aveva chiesto pubblicamente di abbassare le pretese economiche, ora la firma per il prolungamento

"Konny è un giocatore che stimo molto, ma non è Maradona o Kane. Quando sento di certe pretese salariali... i giocatori come lui devono accettare che ci sono dei limiti". Queste erano state le parole pronunciate a maggio dal presidente onorario e membro del comitato direttivo del Bayern Monaco, Uli Hoeneß, riguardo alle trattative per il rinnovo di contratto di Konrad Laimer.

Alla fine evidentemente Laimer lo ha capito, di non essere Maradona e Kane: il Bayern Monaco ha infatti ufficializzato la sua firma sul rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029.

Il comunicato del Bayern su Laimer

Questo il comunicato del Bayern: "FC Bayern e Konrad Laimer hanno concordato di estendere il contratto dell'internazionale austriaco fino al 30 giugno 2029. Il difensore 29enne gioca per la squadra di Monaco dalla stagione 2023/24, durante la quale ha vinto la Bundesliga due volte, così come la DFB Cup e la Supercoppa tedesca una volta ciascuno".

Le parole dei dirigenti

Max Eberl, membro del consiglio di amministrazione dell'FC Bayern per lo sport, ha dichiarato: “Siamo lieti che Konny continui il suo viaggio all'FC Bayern. È l'immagine stessa dell'affidabilità al livello più alto e, con le sue capacità e il suo carattere, è una parte vitale della squadra. È un giocatore che ispira e motiva gli altri, giorno dopo giorno".

Christoph Freund, direttore sportivo, ha aggiunto: “Apprezziamo molto la duttilità, la passione e la costanza di Konny. Mostra costantemente le sue qualità, stagione dopo stagione, partita dopo partita. È un modello perché non si arrende mai a una palla, cresce costantemente ed è anche una figura chiave nello spogliatoio”.

Le parole di Laimer

Konrad Laimer ha dichiarato: “Per me indossare la maglia del Bayern è qualcosa di molto speciale. Ho spesso sottolineato quanto sono felice a Monaco e che è molto bello e divertente giocare a calcio in questa squadra. L'ho sentito qui dal primo giorno. Posso aiutare la squadra in molte posizioni e voglio continuare a dare tutto me stesso per il Bayern ogni singolo secondo. Tutto è possibile con questa squadra e non vedo l'ora che la stagione ricominci".