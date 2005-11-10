Ufficiale Jhon Duran nuovo attaccante del Benfica: 6,1 milioni per il prestito, 30 per il riscatto

Il Benfica presenta il suo nuovo attaccante: ecco Jhon Duran in prestito con diritto di riscatto dall'Al-Nassr. Il 22enne colombiano è stato pagato già cifre non banali: 6,1 milioni per il prestito e poi eventualmente altri 30 per il riscatto dal club saudita.

Ecco il comunicato del Benfica: "L'attaccante 22enne Jhon Durán è il rinforzo della squadra di calcio professionistica dello Sport Lisboa e Benfica. Il nazionale colombiano si è trasferito dall'Al-Nassr al Benfica in prestito dal club saudita fino alla fine della stagione 2026/27. L'onere totale da pagare per il Benfica per questa operazione è di 6,1 milioni di euro. L'accordo include anche un'opzione di acquisto, a fine stagione, per un valore di 30 milioni di euro.

Le parole di Duran

Ufficializzato come rinforzo del Benfica lunedì 20 luglio, Jhon Durán si è detto felice di iniziare questa nuova fase della sua carriera: "Sono molto grato a Dio, come ho detto quando sono arrivato. Sono felice! Continuo a dire che è il più grande club del Portogallo. Sono molto grato di essere qui", ha detto. "Ho grandi aspettative di essere qui. Voglio giocare bene, dare tutto e diventare campione", ha sottolineato, "voglio lavorare e aiutare la mia squadra", ha aggiunto il centravanti.