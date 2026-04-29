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PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio

PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di MarzioTUTTO mercato WEB
Oggi alle 10:08Podcast TMW
Gianluca Di Marzio
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Caffè Di Marzio
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"Ebbene sì, io c'ero ieri sera al Parco dei Principi e questa mattina vorrei non bere alcun caffè per poter rimanere in un sogno che è quello di aver visto una delle partite più incredibili, penso, della storia della Champions League, sicuramente, se non del calcio. Paris Saint Germain 5, Bayern 4, poteva finire anche 8 a 7, 8 a 8, 8 a 9, è stata una partita incredibile a vederla in televisione e vi assicuro anche dal vivo, ad un certo punto sembrava che lo stadio tremasse e sembrava che i giocatori volassero, i giocatori che andavano a 2000, una velocità incredibile, azioni su azioni, spettacolo puro, due squadre che hanno memorizzato quelli che sono stati gli input dei due allenatori e hanno giocato una partita apertissima, senza pensare minimamente a speculare il Paris Saint Germain sul 5 a 2, a mollare il Bayern sul 2 a 5, ad aspettare l'avversario in determinati momenti della partita". Inizia così la riflessione odierna di Gianluca Di Marzio all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

"Un messaggio - prosegue Di Marzio -, un manifesto del calcio moderno che Luis Enrique e Kompany hanno voluto dedicare un po' a tutti quelli che sono oggi alla ricerca del calcio del futuro, del calcio 3.0 e noi come italiani siamo sicuramente alla ricerca di un qualcosa di diverso, sicuramente non so quanto tempo ci vorrà per vedere una squadra italiana giocare in questo modo, ma deve essere un punto d'arrivo questo, deve essere un esempio per cercare di cambiare, di migliorare, di provare ad attaccare e assegnare sempre un gol in più dell'avversario, a vivere di movimenti e di principi e non soltanto di posizioni e di attese".

"Insomma, è vero servono filosofie di gioco come quelle di Luis Enrique, servono protagonisti capaci di mettere in pratica quel tipo di input con una qualità individuale sicuramente altissima - conclude Di Marzio -, servono queste lezioni, servono per far sì che anche il nostro povero calcio possa trovare quel punticino in fondo, quel raggio di luce, quella idea da cui prendere spunto per poter cercare un giorno magari di arrivare a fare questo tipo di partite".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!

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