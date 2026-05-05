Podcast TMW "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio

"È vero che sia Roma che Lazio sono concentrate sul presente, su un derby che si giocherà a breve, su una qualificazione Champions da conquistare per la Roma, e una Coppa Italia da vincere per la Lazio. Ma la società giallorossa sta lavorando per trovare un nuovo direttore sportivo - nonostante Massara sia ancora sotto contratto - e ha già deciso di trovare una figura diversa che possa lavorare in maniera più a stretto contatto con le idee di Gasperini". Inizia così il punto di Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

Manna per il dopo Massara? Gli intrecci di mercato

"La Roma vorrebbe Manna, direttore sportivo del Napoli, i Friedkin si sono mossi in prima persona perché Manna è stato direttore sportivo che avrebbe voluto Gasperini al Napoli nel periodo della finale di Dublino, i contatti tra i due erano molto frequenti, erano anche positivi, Gasperini sta insistendo affinché Manna lasci il Napoli ma De Laurentiis vuole far rispettare il contratto. Non dovesse arrivare Manna potrebbe tornare sicuramente attuale il nome di Toni D'Amico, anche lui però sotto contratto con l'Atalanta, ha già lavorato con Gasperini e devo dire anche in sintonia nonostante alti e bassi. C'è Giuntoli che è libero e che avrebbe voluto Gasperini alla Juventus se fosse rimasto in carica, insomma la Roma si trova di fronte a questa scelta da fare, non mi sorprenderebbe che poi arrivasse alla fine un altro straniero come è capitato in passato".

Sarri per il dopo Conte? Gli scenari

"La Lazio invece si trova di fronte a un derby da giocare, una Coppa Italia da cercare di vincere e anche ad un allenatore che ha il contratto per un'altra stagione, ma confermiamolo questo, è sicuramente la prima scelta del Napoli qualora con Conte si dovesse arrivare ad un divorzio. De Laurentiis non vuole privarsi di Manna e vorrebbe che il nuovo Napoli fosse affidato all'allenatore che più gli ha dato emozioni dal punto di vista del gioco, ovvero Maurizio Sarri. Anche in questo caso ci sono dei contratti però in essere, il contratto di Conte con il Napoli, il contratto di Sarri con la Lazio, come prima il contratto di Manna con il Napoli. Questione di contratti, questione di volontà, questione di emozioni, questione di presupposti convergenti per ripartire. Vedremo se ci saranno tra il Napoli e Conte, tra la Lazio e Sarri, tra il Napoli e Manna, tra la Roma e l'eventuale futuro nuovo direttore sportivo".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!