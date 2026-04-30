Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio

PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di MarzioTUTTO mercato WEB
Gianluca Di Marzio
Oggi alle 10:00Podcast TMW
Gianluca Di Marzio
Caffè Di Marzio
Ascolta il podcast
Caffè Di Marzio
00:00
/
00:00

"Il pensiero a Paris Saint-Germain e Bayern è ancora più vivo che mai, soprattutto dopo aver visto la partita di ieri sera tra Atletico e Arsenal, allora pensavo a quale dei protagonisti di quella partita, di quella notte stellare, spettacolare potrebbe magari l'estate prossima essere un giocatore da calciomercato per la Serie A, guardando i titolari devo dire nessuno, perché nessuno dei 22 protagonisti di PSG-Bayern può essere attaccabile dal nostro campionato, guardando invece i giocatori che sono in panchina, alcuni sono entrati come Goretzka, ci possono essere delle opportunità". Inizia così la riflessione odierna di Gianluca Di Marzio all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

"Ci sono delle opportunità che le squadre italiane stanno cercando di cogliere, di Goretzka ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, anche qui a Caffè Di Marzio, ed è sicuramente la tentazione più grande del Milan: il Milan è la squadra più vicina a Goretzka in questo momento, i contatti sono stati proficui e positivi certo, ma fin quando non c'è un accordo di massima, fin quando non arriva la chiusura definitiva serve sempre un po' di prudenza. Sempre nel Bayern -prosegue Di Marzio -, tra i giocatori che non sono partiti dall'inizio c'è Kim che tante squadre italiane vorrebbero: ci aveva pensato l'Inter, ci ha pensato la Juventus, vedremo se sarà l'occasione giusta tra pochi mesi per riportare in Italia Kim. E poi c'è Nicolas Jackson che nel Bayern è stato preso in prestito a condizioni un po' particolari l'anno scorso, con un prestito pagato tanto, oltre ai 15 milioni di euro, e un diritto di riscatto sempre molto alto per fare da vice Kane. Adesso tornerà al Chelsea per fine prestito, il Bayern non lo riscatterà e i suoi agenti ne stanno parlando anche con squadre italiane, ma oggi non ci sono le condizioni per prenderlo in prestito, la richiesta che fa il Chelsea è 50 milioni di euro, oggi spendere 50 milioni per Nicolas Jackson credo che non sia nei piani né della Juventus e tanto meno del Milan, quindi bisognerà aspettare eventualmente che il mercato inizi".

"Non vedo sinceramente altri giocatori nel Bayern, vedo un Gonzalo Ramos nel PSG che non è nemmeno entrato l'altra sera e che poco c'entra con l'impianto filosofico e tattico di Luis Enrique. È vero che quando Gonzalo Ramos entra durante determinate partite è stato anche decisivo per conquistare per esempio la Supercoppa Europea, però Gonzalo Ramos potrebbe essere in partenza, il suo agente Jorge Mendes si muove per trovare le soluzioni diverse dove il suo assistito possa essere magari titolare la prossima stagione e ne sta parlando con le squadre italiane e non solo. Un nome - conclude Di Marzio - da Milan o da Juventus qualora non dovesse rimanere Vlahovic o non dovesse tornare Kolo Muani. Insomma se dobbiamo pescare da PSG-Bayern per illuderci di poter avere un domani una squadra italiana con qualche protagonista di quella partita possiamo pescare solo da chi non ha giocato dall'inizio, ma sarebbe comunque un bel pescare".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!

Articoli correlati
PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca... PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero... Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di... Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Altre notizie Podcast TMW
PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di... Podcast TMWPSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Quando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé... Podcast TMWQuando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé
PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca... Podcast TMWPSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero... Podcast TMWAnima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Giovanni Simeone l'uomo copertina del Torino: resterà in granata o lascerà in estate?... Podcast TMWGiovanni Simeone l'uomo copertina del Torino: resterà in granata o lascerà in estate?
Con Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro Podcast TMWCon Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro
Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio... Podcast TMWGli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio
L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione Podcast TMWL'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La clamorosa e pazza idea di Florentino Perez: tutte le ragioni per cui sta seriamente pensando al ritorno di José Mourinho alla guida del Real Madrid. Dal ritorno dei Galacticos al fallimento Xabi Alonso
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lukaku nuovo centravanti del Milan? Difficile, non impossibile. Lui si è proposto
Immagine top news n.1 Inchiesta arbitri, inizia l'interrogatorio di Gervasoni: "Rispetto il lavoro della magistratura"
Immagine top news n.2 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.3 Inzaghi: "L'inchiesta sugli arbitri mi ha scioccato. La mia Inter è stata penalizzata, non favorita"
Immagine top news n.4 Leao via dal Milan? C'è un esterno che già si propone per sostituirlo
Immagine top news n.5 Richard Rios e Perrone: il Napoli a caccia di un rinforzo per il dopo Anguissa
Immagine top news n.6 Yildiz in ripresa: il turco punta alla maglia da titolare contro il Verona
Immagine top news n.7 1-1 a Madrid, tra una settimana sarà decisiva la sfida di Londra: ma i rigori fanno discutere
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé
Immagine news podcast n.2 PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Giovanni Simeone l'uomo copertina del Torino: resterà in granata o lascerà in estate?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Zazzaroni: "Paratici mi ha detto che Vanoli resta alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, il più forte dopo Maradona è Kvaratskhelia? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Zazzaroni: "PSG-Bayern, il nostro calcio non può essere come quello"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina in cerca dell'allenatore, dopo l'esonero dal Fenerbahce in corsa anche Tedesco
Immagine news Serie A n.2 Elezioni FIGC, oggi il grande favorito? Allenatori e calciatori scelgono tra Abete e Malagò
Immagine news Serie A n.3 Musah, Bennacer e Chukwueze destinati a tornare al Milan: salta un guadagno da 60 milioni
Immagine news Serie A n.4 Bijlow giura amore al Genoa: "È un club fantastico, sarei felice di rimanere"
Immagine news Serie A n.5 Un summit e il valzer delle panchine deciderà il futuro di Vincenzo Italiano a Bologna
Immagine news Serie A n.6 Lukaku nuovo centravanti del Milan? Difficile, non impossibile. Lui si è proposto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Empoli-Avellino a Spezia-Venezia, i convocati per la 37ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Cesena, bentornato Bertaccini. Il 2007 in campo dopo l'intervento alla testa
Immagine news Serie B n.3 Palermo, il City Group ha già pianificato tutto. Il 'Barbera' come snodo centrale
Immagine news Serie B n.4 Cesena, riflettori puntati sulla Serie C: piace il giovane Fusco della Cavese
Immagine news Serie B n.5 L'Arezzo torna in B, Arena: "Ha un sapore speciale, abbiamo fatto sognare una città intera"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, il consiglio di Flachi: "Tey deve scegliere bene gli uomini di calcio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Boveri: "A breve sapremo se continueremo con Dossena in panchina"
Immagine news Serie C n.2 Forlì, la nota del club biancorosso a seguito della squalifica di Selvini
Immagine news Serie C n.3 Latina, Condò: "42 operazioni, salvezza dedicata a mio padre. Voglio rimanere"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Antonini: "Oggi giornata decisiva per la cittadella dello Sport". Poi parla di FIGC
Immagine news Serie C n.5 Lumezzane, Pesce: “Stagione da incorniciare. Playoff? Vogliamo continuare a stupire”
Immagine news Serie C n.6 Pineto settimo nel Girone B e ai playoff. Di Giuseppe: "Non sono soddisfatto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Torino-Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Via libera alla partecipazione dell'Afghanistan femminile alle competizioni FIFA
Immagine news Calcio femminile n.2 Ricordate il Tavagnacco? Dalle vittorie della Coppa Italia alla retrocessione in Eccellenza
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Brighton lancia le donne, ecco il primo stadio femminile in Europa
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, lesione del legamento crociato anteriore per Chiara Beccari
Immagine news Calcio femminile n.5 Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!