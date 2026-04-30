Podcast TMW PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio

"Il pensiero a Paris Saint-Germain e Bayern è ancora più vivo che mai, soprattutto dopo aver visto la partita di ieri sera tra Atletico e Arsenal, allora pensavo a quale dei protagonisti di quella partita, di quella notte stellare, spettacolare potrebbe magari l'estate prossima essere un giocatore da calciomercato per la Serie A, guardando i titolari devo dire nessuno, perché nessuno dei 22 protagonisti di PSG-Bayern può essere attaccabile dal nostro campionato, guardando invece i giocatori che sono in panchina, alcuni sono entrati come Goretzka, ci possono essere delle opportunità". Inizia così la riflessione odierna di Gianluca Di Marzio all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

"Ci sono delle opportunità che le squadre italiane stanno cercando di cogliere, di Goretzka ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, anche qui a Caffè Di Marzio, ed è sicuramente la tentazione più grande del Milan: il Milan è la squadra più vicina a Goretzka in questo momento, i contatti sono stati proficui e positivi certo, ma fin quando non c'è un accordo di massima, fin quando non arriva la chiusura definitiva serve sempre un po' di prudenza. Sempre nel Bayern -prosegue Di Marzio -, tra i giocatori che non sono partiti dall'inizio c'è Kim che tante squadre italiane vorrebbero: ci aveva pensato l'Inter, ci ha pensato la Juventus, vedremo se sarà l'occasione giusta tra pochi mesi per riportare in Italia Kim. E poi c'è Nicolas Jackson che nel Bayern è stato preso in prestito a condizioni un po' particolari l'anno scorso, con un prestito pagato tanto, oltre ai 15 milioni di euro, e un diritto di riscatto sempre molto alto per fare da vice Kane. Adesso tornerà al Chelsea per fine prestito, il Bayern non lo riscatterà e i suoi agenti ne stanno parlando anche con squadre italiane, ma oggi non ci sono le condizioni per prenderlo in prestito, la richiesta che fa il Chelsea è 50 milioni di euro, oggi spendere 50 milioni per Nicolas Jackson credo che non sia nei piani né della Juventus e tanto meno del Milan, quindi bisognerà aspettare eventualmente che il mercato inizi".

"Non vedo sinceramente altri giocatori nel Bayern, vedo un Gonzalo Ramos nel PSG che non è nemmeno entrato l'altra sera e che poco c'entra con l'impianto filosofico e tattico di Luis Enrique. È vero che quando Gonzalo Ramos entra durante determinate partite è stato anche decisivo per conquistare per esempio la Supercoppa Europea, però Gonzalo Ramos potrebbe essere in partenza, il suo agente Jorge Mendes si muove per trovare le soluzioni diverse dove il suo assistito possa essere magari titolare la prossima stagione e ne sta parlando con le squadre italiane e non solo. Un nome - conclude Di Marzio - da Milan o da Juventus qualora non dovesse rimanere Vlahovic o non dovesse tornare Kolo Muani. Insomma se dobbiamo pescare da PSG-Bayern per illuderci di poter avere un domani una squadra italiana con qualche protagonista di quella partita possiamo pescare solo da chi non ha giocato dall'inizio, ma sarebbe comunque un bel pescare".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!