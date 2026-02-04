Palladino e l'espulsione di Ahanor: "Non ci sarà nessuna multa, ha capito la leggerezza"

Vigilia di Coppa Italia per l'Atalanta, ma per il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino c'è anche il tempo per soffermarsi su alcuni temi che esulano dalla match dei quarti di finale contro la Juventus. Ad esempio, ci sarà ancora spazio per Ahanor dopo l'espulsione ingenua contro il Como? Risponde così Palladino a Sportmediaset: "Non ci sarà nessuna multa. E' un ragazzo giovane che sa la leggerezza fatta. Mi è piaciuta la reazione della squadra che ha giocato per portare a casa un risultato positivo. Lui ha capito la leggerezza ed è tutto alle spalle".

Soddisfatto del mercato? Lookman stava diventando un problema?

"Ha avuto questa richiesta a fine mercato, lui voleva andare e la società lo ha accontentato. Io sono molto felice della rosa che ho, era ciò che volevo. E' una rosa forte e ampia, ci sarà bisogno di tutti sulle tre competizioni. Quello che conta sono lo spirito e la continuità di crescita".

Com'è stato il saluto con Lookman?

"Quando è andato via noi eravamo in trasferta... Ho avuto modo di salutarlo, ma ero alle prese con la partita di Como. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro".