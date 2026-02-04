Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lookman: "Atletico enorme, ho parlato con Simeone prima di venire. Debutto? Sono pronto"

Lookman: "Atletico enorme, ho parlato con Simeone prima di venire. Debutto? Sono pronto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:27Serie A
Yvonne Alessandro

Ademola Lookman, neo acquisto dell'Atletico Madrid prelevato dall'Atalanta per 40 milioni di euro complessivi nel mercato invernale, si è già allenato in mattinata con la squadra del Cholo Simeone per poi presenziare nella conferenza stampa di presentazione di fronte ai giornalisti. Dopo aver posato con la maglia numero 22 rojiblanca che indosserà fino al 2030 (contratto firmato).

"Sono molto felice, davvero. È un club enorme, una benedizione per me, ne sono orgogliosissimo. Sono già stato con i miei compagni, è stato fantastico: mi hanno dato un grande benvenuto e non vedo l'ora di poter condividere altri allenamenti". Quanto alla scelta dell'Atletico Madrid, l'attaccante nigeriano ha commentato: "Sono molto felice, è per questo che sono venuto qui. È anche un piacere giocare in questa Liga". Prima del suo arrivo nella capitale Spagnola, l'ex giocatore della Dea aveva già parlato con mister Simeone: "Ho parlato con lui prima di venire: è stata una buona conversazione con la persona con cui dovrò convivere ogni giorno".

Lookman è già pronto a fare il suo debutto con la maglia dell'Atletico indosso, in occasione del match di Coppa del Re contro il Betis Siviglia: "Se mi daranno l'opportunità, sarò pronto per giocare giovedì". Poi si è ritagliato un momento per raccontare le esperienze vissute nei vari campionati europei: "È stato fantastico per la mia crescita: ho potuto svilupparmi come giocatore, imparare stili diversi e tutto ciò fa parte del mio bagaglio tecnico".

Sull'essere uno dei simboli della Nazionale nigeriana, arrivata al terzo posto in Coppa d'Africa: "È fantastico, una grande responsabilità, ma anche un piacere indossare questi colori". Infine si è presentato ai suoi nuovi tifosi con una breve descrizione delle sue qualità: "Il mio gioco è molto dinamico, si basa sulla velocità e cercherò di fare la differenza nei momenti critici. È quello che mi piace. La cosa più importante è aiutare la squadra".

Articoli correlati
In Spagna fa tutto l'Atletico. Spende di più, incassa di più e fa il colpo più importante... In Spagna fa tutto l'Atletico. Spende di più, incassa di più e fa il colpo più importante
Atletico Madrid, ecco Lookman: "Essere qui una benedizione. Proprio quello che cercavo"... Atletico Madrid, ecco Lookman: "Essere qui una benedizione. Proprio quello che cercavo"
Il Fenerbahce voleva a (quasi) tutti i costi Lookman. L'Atalanta ha preferito l'Atletico... Il Fenerbahce voleva a (quasi) tutti i costi Lookman. L'Atalanta ha preferito l'Atletico
Altre notizie Serie A
Inter, Chivu si fida dei suoi baby: Cocchi alla 3ª presenza tra i grandi, chi è Issiaka... Inter, Chivu si fida dei suoi baby: Cocchi alla 3ª presenza tra i grandi, chi è Issiaka Kamaté
Torino, Petrachi e il mercato di gennaio: "Centrato tutti gli obiettivi che volevamo"... Torino, Petrachi e il mercato di gennaio: "Centrato tutti gli obiettivi che volevamo"
Inter, Diouf: "La Coppa Italia è un obiettivo importante. Col Toro non è mai facile"... Inter, Diouf: "La Coppa Italia è un obiettivo importante. Col Toro non è mai facile"
Petardi, violenza e trasferte vietate. De Siervo: "Tifosi non all'altezza della Serie... TMWPetardi, violenza e trasferte vietate. De Siervo: "Tifosi non all'altezza della Serie A"
Strefezza ammette: "Ho detto subito sì al Parma, ma non mi aspettavo la chiamata"... Strefezza ammette: "Ho detto subito sì al Parma, ma non mi aspettavo la chiamata"
Inter, Darmian assente a sorpresa contro il Torino per sindrome gastrointestinale... TMWInter, Darmian assente a sorpresa contro il Torino per sindrome gastrointestinale acuta
Youth League, festa Inter davanti a 50mila spettatori. Espugnata Colonia, nerazzurri... Youth League, festa Inter davanti a 50mila spettatori. Espugnata Colonia, nerazzurri agli ottavi
Fiorentina, via all'era Paratici. E arriva anche il nuovo capo scout: è Lorenzo Giani... UfficialeFiorentina, via all'era Paratici. E arriva anche il nuovo capo scout: è Lorenzo Giani
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
3 Mauro: "La Juve ha fatto bene a non prendere nessuno davanti. David ora è accettabile"
4 Allegri: "Ho messo quelli che stavano in piedi. Conte? Io dispiaciuto di non giocare la Champions"
5 Sabatini: "Lotito è il presidente delle grandi imprese che sbaglia sempre le piccole cose"
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Petardi, violenza e trasferte vietate. De Siervo: "Tifosi non all'altezza della Serie A"
Immagine top news n.1 Inizia oggi l'era Paratici alla Fiorentina. Il dirigente è appena arrivato al Viola Park
Immagine top news n.2 Verona, Zanzi: "Situazione di classifica difficile, ma nessuno alza bandiera bianca"
Immagine top news n.3 Petardo in Cremonese-Inter, ammenda da 50.000€ e diffida ai nerazzurri: il comunicato
Immagine top news n.4 Roma, Pellegrini maestro delle elementari per un giorno: "Il gol più bello? Nel 3-0 alla Lazio"
Immagine top news n.5 Il tifoso ferito ha perso due falangi. E non è lo stesso che ha lanciato il petardo ad Audero
Immagine top news n.6 Lazio, occhi già al mercato di giugno: prenotato Pedraza, ora la stretta per Diogo Leite
Immagine top news n.7 Che giocatore è Bryan Zaragoza? La Roma aspetta di vedere il suo Conceiçao
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.2 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.3 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.4 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il borsino della lotta per la zona Champions degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Marotta e il mercato: "Non dovevamo riparare nulla, abbiamo fiducia nella rosa"
Immagine news Serie A n.2 Torino, che sfortuna: Che Adams salta l'Inter, Baroni lo manda in tribuna. Il motivo
Immagine news Serie A n.3 Inter, Chivu si fida dei suoi baby: Cocchi alla 3ª presenza tra i grandi, chi è Issiaka Kamaté
Immagine news Serie A n.4 Torino, Petrachi e il mercato di gennaio: "Centrato tutti gli obiettivi che volevamo"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Diouf: "La Coppa Italia è un obiettivo importante. Col Toro non è mai facile"
Immagine news Serie A n.6 Petardi, violenza e trasferte vietate. De Siervo: "Tifosi non all'altezza della Serie A"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, Ferrari e Viti tornano in gruppo. Necessità di accertamenti alla spalla per Giordano
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Polito: "La squadra non doveva essere stravolta. Pontisso e Cissè? Bella scelta"
Immagine news Serie B n.3 Pierini alla Samp. Parla il padre:" Occasione giusta per rilanciarsi e aiutare la squadra"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Lovisa: "Leone è voluto restare qui. Sul mercato fatto più di quel che pensavamo"
Immagine news Serie B n.5 La Fiamma Olimpica arriva a Monza. Prima uscita pubblica per la presidente Crampsie
Immagine news Serie B n.6 Niente divieto, Spezia-Virtus Entella si giocherà con la presenza dei tifosi ospiti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Verre: "Ora penso solo a salvare il Perugia, poi quel che accadrà a giugno si vedrà"
Immagine news Serie C n.2 Verre, Ladinetti e Polizzi in coro: "Questo Perugia può salvarsi, valiamo più della classifica"
Immagine news Serie C n.3 Emmanuello è un nuovo giocatore del Pontedera. Vestirà la maglia numero 7
Immagine news Serie C n.4 Il Napoli apre le porte al Giugliano: oggi allenamento congiunto fra le due squadre
Immagine news Serie C n.5 Pineto, colpo per il futuro: Ferrante ha firmato un triennale. Arriverà in estate
Immagine news Serie C n.6 Dezi appende le scarpette al chiodo, ma non lascia Arezzo: affiancherà il ds Cutolo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ana Capeta: "Mai avuti dubbi sulla scelta della Juve. Spero di vincere più titoli possibile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women: "L'approdo di Brooks in NWSL riflette la nostra filosofia e il nostro lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.5 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, termina l'avventura di Proulx in bianconero: risolto il contratto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano