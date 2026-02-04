Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
TMW

Ferrara e la lotta Scudetto: "Non so se è solo a due... Inter la più attrezzata per vincere"

Dimitri Conti
Oggi alle 21:07Serie A
Dimitri Conti
fonte da Milano, Ivan Cardia

L'ex difensore Ciro Ferrara ha parlato ai media presenti, tra i quali noi di Tuttomercatoweb.com, a margine dell'evento di Lega Serie A con Haier, l'azienda che realizza la RefCam. E proprio da quest'ultima innovazione tecnologica parte nelle sue risposte Ferrara: "Un'innovazione bella da vedere, credo sia molto interessante per chi guarda lo spettacolo. Forse mi sarebbe piaciuto averla anche ai miei tempi, ormai lontani, quando ancora giocavo: sarebbe stata carina".

Sembra proprio che per lo Scudetto sia una sfida a due, Inter contro Milan.
"Dici? Non lo so. Sicuramente però è molto interessante, la corsa Champions. L'Inter ha un distacco importante ed è la squadra più attrezzata per vincere un campionato che resta interessante e intrigante, perché ogni tanto qualcuna delle grandi cade e dà l'occasione alle altre di rientrare. Un po' come la Juventus".

Chi ha ragione sul tema delle troppe partite, Conte o Allegri?
"Tutti e due. Credo non si possa più tornare indietro, le parole di Antonio sono rivolte soprattutto alla situazione di infortuni che non gli permette di fare cambi. Ma credo sia difficile tornare dietro adesso, il campionato ora è così, come i format delle competizioni europee".

Il rinnovo di Yildiz cosa rappresenta per la Juve?
"Un punto importante. Se ne discute da tempo, la Juve ha deciso di puntarci fortemente e sono convinto arriveranno a un accordo. Non è l'unico contratto da rinnovare, anche Spalletti e McKennie... Ora la Juventus vive un momento positivo, è il caso di portare a termine queste trattative".

Italiane in Champions, come le vede?
"Dobbiamo fare il tifo per loro. Mi auguro che in questi spareggi ci sia la possibilità di andare avanti. Ne abbiamo quattro in Champions, sarà difficile poter aggiungere la quinta visti i risultati. Ora però c'è un playoff che sarà decisivo".

In Italia ci sono anche due nazionali portoghesi come Leao e Conceicao.
"Tutti e due hanno avuto qualche problema fisico, ma sono importanti per le rispettive squadre. La cosa che conta per un allenatore, immagino, è che nel momento in cui mancano questi due, il resto della squadra si comporti in maniera giusta. Sono due che possono creare e fare la differenza".

Fosse nella Juventus andrebbe avanti con Spalletti a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions?
"Sì. Chiaramente è importantissima, ma pure non dovesse arrivare, ricambiare nuovamente non sarebbe positivo. Risultati e qualità di gioco della Juventus con Spalletti dimostrano il lavoro fatto. È il momento di sedersi a un tavolo e discutere del futuro, ma dovrà deciderlo la Juventus, non certo io".

