Palladino-Conte ricomincia dallo 0-3. L’ex durato solo 13 panchine

Raffaele Palladino è senza ombra di dubbio nell’elenco di più interessanti giovani allenatori del nostro campionato.

Eppure…

Quando ha incontrato il più esperto collega Antonio Conte ha sempre rimediato dei KO. Nel 2024-2025 Fiorentina-Napoli terminò con uno 0-3, nello stesso torneo Napoli-Fiorentina finì con un 2-1; nel girone d’andata di questo campionato ecco un 3-1 al Maradona – San Paolo sulla Dea.

Insomma, percorso netto per l’attuale coach azzurro, nove punti raccolti sui nove punti messi in palio nei faccia a faccia.

Leggermente differente il discorso se prendiamo in considerazione i match fra Palladino e il club partenopeo. Dopo il successo in occasione del primissimo appuntamento, 2-0 col Monza nel 2022-2023, ecco un pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0 nel 2023-2024, e in seguito 4 sconfitte senza soluzione di continuità fra Monza, Fiorentina, Atalanta.

Da non scordare che Conte è un ex, col nerazzurro ha affrontato 13 impegni nel 2009-2010 raccogliendo 3 vittorie, 4 pari, 6 sconfitte (per 7 impegni a punti). Da avversario, fra A e B, invece, sono 15 le partite (Siena, Juventus, Inter, Napoli) con 1 solo KO: la stagione passata, nel girone d’andata, per 0-3.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E PALLADINO IN CAMPIONATO

0 vittorie Palladino

0 pareggi

3 vittorie Conte

2 gol fatti dalle squadre di Palladino

8 gol fatti dalle squadre di Conte

TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

1 vittoria Palladino

1 pareggio

4 vittorie Napoli

6 gol fatti dalle squadre di Palladino

12 gol fatti dal Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

11 vittorie Conte

3 pareggi

1 vittoria Atalanta

26 gol fatti dalle squadre di Conte

10 gol fatti dall’Atalanta