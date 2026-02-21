Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Pisa, Oscar Hiljemark: "Non guardo la classifica, voglio una squadra da battaglia"

Pisa, Oscar Hiljemark: "Non guardo la classifica, voglio una squadra da battaglia"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 13:45Serie A
Davide Caruso

13:20 - Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Oscar Hiljemark, nell’antivigilia del derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Diretta testuale a cura di TMW.

13:30 - INIZIO CONFERENZA

Ci saranno novità di formazione? Semper è recuperato o giocherà Nicolas?
"Semper sta meglio: ha ripreso con il gruppo da due giorni e si è allenato bene, ma per questa partita giocherà ancora Nicolas. Le scelte di formazione saranno prese valutando sia titolari sia panchina, perché durante la partita potrebbe esserci bisogno di cambiare. Tutti devono essere pronti.".

Iling Junior è visto più come esterno di centrocampo o come esterno d’attacco? E Loyola può inserirsi di più o deve rimanere più bloccato nel centrocampo a due?
"Iling Junior mi piace molto: può ricoprire più ruoli ed è un vantaggio. Loyola ha fatto un bene col Milan trovando anche il gol, si è allenato bene anche questa settimana. Può essere utile sia nell’inserimento sia nel mantenere equilibrio, a seconda di come vogliamo attaccare e di come ci posizioniamo in fase offensiva e nelle transizioni".

Quando è arrivato la salvezza era a 4 punti, ora sono 9. Quanto è pronta mentalmente la squadra per il derby? E una sua percentuale sulla salvezza?
"Non penso alla classifica a lungo termine. Mi concentro solo sulla prossima partita: vogliamo andare a Firenze per vincere e combattere insieme. La mia attenzione è esclusivamente sulla partita, non sulle percentuali o su ciò che succederà tra due o tre mesi".

Gara decisiva: avete pensato a un centrocampo a 5? E potremmo vedere due punte dall’inizio?
"Ogni settimana valuto diverse soluzioni. Contro il Verona il primo tempo non è andato bene offensivamente, il secondo invece sì. Contro il Milan abbiamo fatto una partita quasi perfetta. La scelta tra 3-2 o 2-3 a centrocampo dipende dagli spazi che ci lascerà l’avversario. Deciderò anche in base a chi si è allenato meglio".

Il Pisa fa fatica a segnare in casa ma subisce molti gol. La difesa a tre, con esterni che rientrano molto (come contro il Milan), è la soluzione migliore?

"Il sistema dipende dalle caratteristiche dei giocatori. Con cinque dietro si difende meglio, ma se gli esterni hanno gamba puoi essere anche molto offensivo. Se l’altra squadra domina il possesso, la linea a 3 diventa una linea a 5 in fase di difesa. È una dinamica normale dentro la partita".

In una partita così delicata ha lavorato di più sull’aspetto tattico o su quello psicologico?
"Entrambi sono fondamentali. Prima si lavora sulla tattica, poi negli ultimi giorni si fa un mix, perché le emozioni in un derby contano molto".

Vuole dare continuità ancora a Stojlkovic? E su Durosinmi: ha giocato poco nelle ultime partite, c’è un motivo?
"Durosinmi si è allenato bene questa settimana e lo sto valutando. Contro il Verona il primo tempo è stato complicato per lui. Col Milan non ha giocato perché serviva un grande lavoro difensivo e ho fatto altre scelte. Su Stojkovic sto ancora valutando: deciderò chi schierare in base a chi è più pronto".

Il Pisa arriva con dieci giorni di lavoro e riposo, mentre la Fiorentina ha giocato giovedì. Potrebbe essere più stanca? Che idea si è fatto della squadra di Vanoli?
"Ho visto la partita della Fiorentina. Quando vinci e sei in un buon momento non senti la stanchezza, anche se giochi ogni tre giorni. Noi abbiamo lavorato dieci giorni e siamo preparati. La partita sarà particolare anche dal punto di vista emotivo, ma siamo pronti a fare una grande gara".

Meister dà il meglio in trasferta perché attacca lo spazio. Con difese chiuse fa più fatica. È ancora una delle sue opzioni per l’undici iniziale?
"Sì, certo. Tutti i giocatori sono opzioni valide, anche se posso metterne in campo solo undici. Questa settimana molti hanno lavorato davvero bene e negli ultimi giorni ho capito chi può darmi quello che cerco".

Il Pisa ha sempre perso contro squadre che avevano giocato in Europa pochi giorni prima. È un dato che pesa?
"Sì, conosciamo questo dato ed è qualcosa che vogliamo assolutamente cambiare".

Ha parlato della Fiorentina: su cosa ha chiesto particolare attenzione ai suoi giocatori?
"La Fiorentina ha tanta qualità in fase offensiva: fa molte rotazioni, cerca superiorità numerica in varie zone del campo e sa attaccare gli spazi. Dovremo essere molto attenti nella nostra fase difensiva. Come contro il Milan, ogni squadra ha punti forti, ma quando inizia la partita dobbiamo essere pronti a combattere".

13:45 - FINE CONFERENZA

Articoli correlati
Un derby da giocare con la testa e con la fame: il Pisa non ha più nulla da perdere... Un derby da giocare con la testa e con la fame: il Pisa non ha più nulla da perdere
Hiljemark più giovane di Modric: "Luka grande giocatore, ma fino al gol avevamo fatto... Hiljemark più giovane di Modric: "Luka grande giocatore, ma fino al gol avevamo fatto bene"
Non cambia la musica sotto la Torre: numeri identici tra Gilardino e Hiljemark dopo... Non cambia la musica sotto la Torre: numeri identici tra Gilardino e Hiljemark dopo due gare
Altre notizie Serie A
Udinese, Runjaic: "Nelle ultime gare mancata concentrazione, contro il Bologna servirà... Live TMWUdinese, Runjaic: "Nelle ultime gare mancata concentrazione, contro il Bologna servirà intensità"
Fabregas non si fida della Juve. Senza Nico Paz un Como meno offensivo, in tutti... Fabregas non si fida della Juve. Senza Nico Paz un Como meno offensivo, in tutti i sensi
Juventus, Spalletti: "Como di pari livello, ecco perché gioca Openda e non David"... Juventus, Spalletti: "Como di pari livello, ecco perché gioca Openda e non David"
Como, Fabregas: "So di aver sbagliato e ho chiesto subito scusa. Oggi grande prova"... Como, Fabregas: "So di aver sbagliato e ho chiesto subito scusa. Oggi grande prova"
Juventus, Cambiaso: "Siamo stati un po' sfortunati, ma se prendi 13 gol in 4 gare..."... Juventus, Cambiaso: "Siamo stati un po' sfortunati, ma se prendi 13 gol in 4 gare..."
Como, Butez: "Partita molto importante, vogliamo restare in alto e crescere ancora"... Como, Butez: "Partita molto importante, vogliamo restare in alto e crescere ancora"
Milan, Allegri: “Se l’Inter cade di sotto, noi dobbiamo sfruttarlo. Fabregas? Passiamo... Live TMWMilan, Allegri: “Se l’Inter cade di sotto, noi dobbiamo sfruttarlo. Fabregas? Passiamo oltre”
Cremonese, Nicola: "Assenza di vittorie? Se incidesse, non potremmo fare questo lavoro"... Cremonese, Nicola: "Assenza di vittorie? Se incidesse, non potremmo fare questo lavoro"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
1 Lecce-Inter, le probabili formazioni: c'è Mkhitaryan in regia affiancato da Diouf e Sucic
2 Juventus-Como, le probabili formazioni: quanti dubbi per Spalletti, Fabregas sceglie Douvikas
3 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Nkunku
4 Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Tresoldi si racconta: "Dall'Italia mi sarei aspettato una chiamata. Sogno di giocare nel Milan"
Immagine top news n.2 Celik via dalla Roma? L'agente smentisce: "Non esiste alcun accordo con altri club"
Immagine top news n.3 Como, allarme per il prossimo anno? Anche la banda di Fabregas soffre a giocare ogni 3 giorni
Immagine top news n.4 Inter senza Lautaro Martinez per un mese circa. Chivu però ritrova subito Zielinski
Immagine top news n.5 Kalulu non ci sarà col Como. La FIGC e Gravina hanno detto no ai ricorsi della Juventus
Immagine top news n.6 Altro che salvezza: il Sassuolo è 8°. Verona nel baratro, la classifica di Serie A
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo mette le ali e va ottavo. Verona, è già finita?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.2 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Runjaic: "Nelle ultime gare mancata concentrazione, contro il Bologna servirà intensità"
Immagine news Serie A n.2 Fabregas non si fida della Juve. Senza Nico Paz un Como meno offensivo, in tutti i sensi
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Spalletti: "Como di pari livello, ecco perché gioca Openda e non David"
Immagine news Serie A n.4 Como, Fabregas: "So di aver sbagliato e ho chiesto subito scusa. Oggi grande prova"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Cambiaso: "Siamo stati un po' sfortunati, ma se prendi 13 gol in 4 gare..."
Immagine news Serie A n.6 Como, Butez: "Partita molto importante, vogliamo restare in alto e crescere ancora"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Mantova-Sampdoria, le formazioni ufficiali: moduli speculari quelli scelti dai due allenatori
Immagine news Serie B n.3 Venezia-Pescara, le formazioni ufficiali: Olzer-Di Nardo per rispondere a Yeboah-Adorante
Immagine news Serie B n.4 Padova-Bari, le formazioni ufficiali: Longo rilancia Moncini come unica punta dei pugliesi
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Liberali-Nuamah per la trequarti giallorossa
Immagine news Serie B n.6 Palermo-SudTirol, le formazioni ufficiali: inamovibile Pohjanpalo. Merkaj preferito a Verdi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Aronica...non solo in panchina. A Trapani l'esordio dal 1' del figlio del tecnico granata
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, lunedì l'incontro con Viviani: si definirà il suo arrivo alla compagine amaranto
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli dopo il pari contro il Guidonia: "Siamo ambiziosi, puntiamo a bei traguardi"
Immagine news Serie C n.4 Lecco, Valente: "Il conto si fa dopo 38 giornate, noi proviamo a fare il meglio possibile"
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, Maiuri esulta: "Vittoria assolutamente meritata per i miei ragazzi"
Immagine news Serie C n.6 Sindaco Siracusa: "Massima attenzione alla situazione, ma sempre con prudenza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: il Como Women batte il Sassuolo, il Napoli pareggia. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Janogy: "Pinones Arce ci fa crescere umanamente. Trasmette serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio-Milan al sabato e Inter-Roma la domenica. Il programma della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV