"Stop diplomatico" con la Francia qualificata? Dubbi sul problema alla caviglia di Mbappé

Dopo la doppietta contro l’Ucraina (4-0) che ha permesso alla Francia di assicurarsi la qualificazione al Mondiale 2026, Kylian Mbappé non sarà della partita domenica in Azerbaigian (ore 18). Ufficialmente, il capitano dei Bleus soffrirebbe di un’infiammazione alla caviglia destra, anche se non mancano i dubbi: alcuni sospettano uno "stop diplomatico", visti i prossimi impegni con il Real Madrid.

Il francese, protagonista della larga vittoria al Parc des Princes, ha lasciato Parigi subito dopo la sfida, tornando a Madrid. La FFF ha confermato l’assenza con un comunicato: "Kylian Mbappé accusa ancora un’infiammazione alla caviglia destra che richiede ulteriori esami, che verranno effettuati oggi a Madrid". Il problema è lo stesso del 10 ottobre e lo aveva già costretto a saltare la trasferta in Islanda.

Secondo l’ex centrocampista e commentatore Jérôme Rothen, la situazione desta qualche sospetto: "Non ho visto un Mbappé al 50% delle sue possibilità alla fine. Non so dove si sia fatto male dopo. Trovo strano tutto ciò, potrebbe creare problemi nello spogliatoio". Anche in Spagna la stampa sottolinea come Mbappé abbia giocato tutti gli incontri del Real Madrid dall’ultimo raduno francese, quasi sempre per 90'. Nessun esame medico sarebbe stato fissato dal club madrileno per valutare la caviglia, e l’attaccante dovrebbe regolarmente scendere in campo domenica contro l’Elche. Così, si alimenta il dibattito: alcuni nell’entourage della Francia parlano chiaramente di una "assenza diplomatica", mentre altri preferiscono mantenere prudenza. Una cosa è certa: l’assenza di Mbappé non passerà inosservata.