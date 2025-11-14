Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione

Pronostico a senso unico per Georgia-Spagna. Le Furie Rosse, lanciate verso la tredicesima partecipazione consecutiva a un Mondiale, arrivano a Tbilisi con l'obiettivo di chiudere i giochi.

Pronostico Georgia-Spagna quote

Laarriva all'appuntamento con la Spagna dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro la Turchia, risultato che ha praticamente spento le residue speranze di qualificazione. La matematica non condanna ancora la squadra di Sagnol, ma servirà un'autentica impresa per restare in corsa, soprattutto di fronte a un avversario del calibro delle Furie Rosse. Dall'altra parte, infatti, lavive un momento di forma straordinario: quattro vittorie su quattro, 15 gol realizzati e nessuno subito. Gli uomini di De la Fuente non solo puntano alla qualificazione, ma anche a scrivere la storia, potendo superare il record di 29 partite consecutive senza sconfitte. E nelle, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Georgia-Spagna: OVER 2,5 1.51 info 1.50 info 1.50 info 1.50 info

Georgia Spagna pronostico, i precedenti

Il bilancio dei precedenti ufficiali traracconta una storia a senso unico: otto sfide e otto vittorie per le Furie Rosse, con un totale di 25 gol segnati e appena 4 subiti. Un dominio netto che fotografa la distanza storica tra le due nazionali. L'ultimo incrocio a Tbilisi, nel 2023, fu un vero e proprio monologo spagnolo: 1-7 il risultato finale, in una gara valida per le qualificazioni agli Europei. L'unico sorriso georgiano risale al 2016, in una gara amichevole terminata 0-1 a favore della squadra caucasica.

Pronostico marcatore Georgia-Spagna

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Georgia e Spagna spicca senza dubbio, uno dei giocatori più in forma del momento. Il centrocampista dell'Arsenal, nelle ultime settimane ha dimostrato tutta la sua versatilità e capacità di vedere la porta, adattandosi al ruolo di falso nove per sopperire all'assenza dell'infortunato Viktor Gyokeres. Una scelta che ha pagato: due gol nelle ultime due gare e un rendimento in costante crescita. Ora, con la maglia della nazionale spagnola, Merino torna a disposizione di De la Fuente, forte di sei reti nelle prime quattro partite di qualificazione. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Georgia-Spagna: MERINO SEGNA 2.79 info 2.70 info 2.80 info 2.75 info

Dove vedere Georgia-Spagna in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 15 novembre alle 18:00 alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

