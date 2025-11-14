Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Pronostico a senso unico per Georgia-Spagna. Le Furie Rosse, lanciate verso la tredicesima partecipazione consecutiva a un Mondiale, arrivano a Tbilisi con l'obiettivo di chiudere i giochi.

Pronostico Georgia-Spagna quote


La Georgia arriva all'appuntamento con la Spagna dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro la Turchia, risultato che ha praticamente spento le residue speranze di qualificazione. La matematica non condanna ancora la squadra di Sagnol, ma servirà un'autentica impresa per restare in corsa, soprattutto di fronte a un avversario del calibro delle Furie Rosse. Dall'altra parte, infatti, la Spagna vive un momento di forma straordinario: quattro vittorie su quattro, 15 gol realizzati e nessuno subito. Gli uomini di De la Fuente non solo puntano alla qualificazione, ma anche a scrivere la storia, potendo superare il record di 29 partite consecutive senza sconfitte. E nelle quote Georgia-Spagna, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Georgia-Spagna: OVER 2,5
williamhill1.51info
netbet1.50info
betflag1.50info
snai1.50info
Georgia Spagna pronostico, i precedenti


Il bilancio dei precedenti ufficiali tra Georgia e Spagna racconta una storia a senso unico: otto sfide e otto vittorie per le Furie Rosse, con un totale di 25 gol segnati e appena 4 subiti. Un dominio netto che fotografa la distanza storica tra le due nazionali. L'ultimo incrocio a Tbilisi, nel 2023, fu un vero e proprio monologo spagnolo: 1-7 il risultato finale, in una gara valida per le qualificazioni agli Europei. L'unico sorriso georgiano risale al 2016, in una gara amichevole terminata 0-1 a favore della squadra caucasica.

Pronostico marcatore Georgia-Spagna


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Georgia e Spagna spicca senza dubbio Mikel Merino, uno dei giocatori più in forma del momento. Il centrocampista dell'Arsenal, nelle ultime settimane ha dimostrato tutta la sua versatilità e capacità di vedere la porta, adattandosi al ruolo di falso nove per sopperire all'assenza dell'infortunato Viktor Gyokeres. Una scelta che ha pagato: due gol nelle ultime due gare e un rendimento in costante crescita. Ora, con la maglia della nazionale spagnola, Merino torna a disposizione di De la Fuente, forte di sei reti nelle prime quattro partite di qualificazione. E nelle scommesse Georgia-Spagna, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Georgia-Spagna: MERINO SEGNA
vincitu2.79info
eurobet2.70info
starcasino2.80info
netwin2.75info
Dove vedere Georgia-Spagna in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Georgia-Spagna è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 15 novembre alle 18:00 alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

