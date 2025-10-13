Dovbyk ora convince, titolare con Malinovskyi: Ucraina-Azerbaigian, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Ucraina-Azerbaigian, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e valide per il gruppo D comprensivo di Francia e Islanda (stasera in campo in contemporanea). Il CT Rebrov confida su Artem Dovbyk (in forza alla Roma) e al contrario della partita contro l'Islanda sceglie di schierarlo titolare, l'unico "italiano" in campo nella sfida contro i rivali azeri insieme al centrocampista del Genoa Malinovskyi.
UCRAINA (4-5-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Gutsulyak, Malinovskyi, Yarmolyul, Ocheretko, Voloshyn; Dovbyk.
A disposizione: in aggiornamento.
Allenatore: Rebrov.
AZERBAIGIAN (5-4-1): Mahammadaliyev; Huseynov, Krivotsyuk, Mustafazada, Badalov, Cafarquliyev; Bayramov, Khaybulaev, Mahmudov, Nuriyev; Akhundzade.
A disposizione: in aggiornamento.
Allenatore: Abbasov.