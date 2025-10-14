Zero vittorie in 11 partite, ma Fernando Santos centra il jackpot: 2 milioni di buonuscita

La Federazione calcistica dell’Azerbaigian (AFFA) aveva annunciato il mese scorso la conclusione della collaborazione con il tecnico portoghese Fernando Santos, 71 anni. Per la risoluzione anticipata del contratto (che sarebbe dovuto durare fino al 2027), riporta la stampa azera, l’allenatore ha ricevuto una buonuscita pari a circa 4 milioni di manats, equivalenti a 2 milioni di euro.

Il bilancio non è stato positivo: sotto la sua guida, la nazionale ha collezionato ben nove sconfitte e due pareggi, senza registrare vittorie. La scelta di interrompere il rapporto è stata quindi legata ai risultati deludenti e alla necessità di rinnovare il progetto tecnico della squadra. Ieri, intanto, la nazionale dell’Azerbaigian ha perso per 2-1 contro l’Ucraina allo stadio Krakoviya di Cracovia, guidata dal tecnico federale Abbasov.

L’addio di Fernando Santos segna la fine di un capitolo controverso, con la federazione ora chiamata a individuare un sostituto capace di invertire la rotta e portare la squadra a risultati più competitivi a livello internazionale. La decisione, seppur costosa, riflette la volontà di puntare su una nuova direzione tecnica in vista delle prossime competizioni. Ricordiamo che in passato (da luglio 2020 a novembre 2023) anche Gianni De Biasi aveva allenato l'Azerbaigian, ottenendo 10 vittorie in 39 partite.