Europa League, Stanic e Igor Jesus comandano la classifica marcatori con 7 reti

Inizia a delinearsi la corsa alla classifica marcatori della UEFA Europa League 2025/26. In vetta ci sono due giocatori a quota sette reti: Igor Jesus del Nottingham Forest e Petar Stanic del Ludogorets Razgrad.

Igor Jesus ha aperto la stagione segnando una doppietta sul campo del Real Betis, aggiungendo poi un rigore contro il Porto e il gol decisivo a Utrecht. Successivamente ha realizzato una doppietta contro il Ferencváros e ha segnato ancora nella gara d'andata dei play-off contro il Fenerbahçe, fornendo anche un assist nel 3-0 finale.

Dall’altra parte, Petar Stanić ha distribuito i suoi sette gol lungo tutta la fase campionato: uno contro il Malmö, uno contro lo Young Boys, tre contro il Celta Vigo e infine due reti decisive contro PAOK e Nizza.

Dietro di loro si sono portati a cinque gol Dion Beljo della Dinamo e Bilal El Khannouss dello Stoccarda, pronti a insidiare la vetta nella fase a eliminazione diretta. La stagione è ancora lunga, ma la lotta per il titolo di capocannoniere si preannuncia serrata e spettacolare.

7 Igor Jesus (Nottingham Forest)

7 Petar Stanić (Ludogorets)

5 Dion Beljo (Dinamo Zagabria)

5 Bilal El Khannouss (Stoccarda)

4 Antony (Real Betis)

4 Giorgos Giakoumakis (PAOK)

4 Hamza Igamane (Lillla)

4 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

4 Benjamin Nygren (Celtic)

4 Karol Świderski (Panathinaikos)

4 Talisca (Fenerbahçe)

4 Corentin Tolisso (Lione)

4 Barnabás Varga (Ferencváros)

4 Anass Zaroury (Panathinaikos)