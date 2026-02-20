Stoccarda travolgente, stecca Giroud e Arna a metà: Europa e Conference League, i risultati

Sono ormai noti i verdetti dei playoff d'andata di Europa e Conference League. Nella competizione che ha visto il Bologna passare di misura sul campo del Brann, in ottica estera servirà un miracolo a Domenico Tedesco e il suo Fenerbahce per ribaltare la brutta sconfitta rimediata contro il Nottingham Forest (3-0). Un'ottima prova d'altra parte per i Tricky Trees da poco allenati da Vitor Pereira e in lotta salvezza in Premier League.

El Ouahdi spiazza via la Dinamo Zagabria con una doppietta, colpaccio del Genk che con un tris si qualifica virtualmente agli ottavi di EL a meno di colpi di scena nel match di ritorno contro i croati. Tutto regolar per il Celta Vigo, passato a Thessaloniki per 2-1 contro il PAOK. Irrefrenabile la foga dello Stoccarda, che ne fa 4 al Celtic a Glasgow, con i tifosi Hoops ad abbandonare lo stadio anzitempo il triplice fischio. Quasi impossibile la rimonta nel secondo round, tutto da vedere invece per Ludogorets e Ferencvaros, con le aquile bulgare avanti di una rete sugli avversari. Ad Atene il Panathinaikos viene stoppato (2-2) dal Viktoria Plzen invece, una Stella Rossa commovente invece inguaia Giroud e il Lille, seppur con un successo di misura che potrebbe essere messo in discussione al ritorno. Qualche rimpianto per Arnautovic, ex Inter da prestazione insufficiente e un gol fallito.

Spostandosi alla Conference League. Cade l'AZ Alkmaar, la squadra armena del Noah stupisce e piega gli olandesi con il gol di Hambardzumyan nel secondo tempo. KuPS al tappeto dopo due ganci del Lech, che potrà giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale della competizione in casa sua in Polonia contro i finlandesi. Musi lunghi dalle parti del Crystal Palace dopo essere stati ripresi dai serbi dello Zrinjski (1-1) e potranno giocarsi il tutto per tutto al secondo e ultimo round. Finisce in parità tra Sigma Olomouc e Losanna.

Il Celje, ripreso per un attimo da 0-2 a 2-2, dà il colpo di grazia al Drita al 94': passaggio del turno tutto da decidere ancora. Il Rijeka supera di misura l'Omonia con la rete di Adu Adjei, il Samsunspor si presenterà in casa contro lo Shkendija con un gol di vantaggio, infine la Fiorentina apparecchia la tavola per gli ottavi di finale con un 3-0 netto sullo Jagiellonia.

Il programma completo di Europa League

Finali playoff d'andata

Brann - Bologna 0-1: 9' Castro (BO)

Dinamo Zagabria - Genk 1-3: 15' Heynen (G), 21' El Ouahdi (G), 45' Beljo (D), 90' El Ouahdi (G)

Fenerbahce - Nottingham Forest 0-3: 21' Murillo (N), 43' Igor Jesus (N), 50' Gibbs-White (N)

PAOK - Celta Vigo 1-2: 34' Aspas (C), 43' Swedberg (C), 77' Jeremejeff (P)

Celtic - Stoccarda 1-4: 15' El Khannouss (S), 21' Nygren (C), 28' El Khannouss (S), 57' Leweling (S), 90'+3 Tomas (S)

Lilla - Stella Rossa 0-1: 45'+1 Tebo Uchenna (S)

Ludogorets - Ferencvaros 2-1: 24' Duah (L), 27' Dele (F), 67' Son (L)

Panathinaikos - Viktoria Plzen 2-2: 11' Visinsky (V), 31' Tetteh (P), 61' Tetteh (P) 80' Ladra (V)