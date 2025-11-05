Il Milan ritrova Pulisic ma perde Gimenez, il Bologna può ritrovare Italiano in panchina: le top news delle 18

Giornata storica per Milano, per l'Inter e per il Milan, con le due società che hanno acquistato ufficialmente l'area di San Siro dove sorgerà il nuovo stadio previo abbattimento del Meazza. L'idea dei due club, in attesa della partenza dei lavori, è di completare l'opera entro il 2030 in modo da far entrare in funzione il nuovo stadio a partire dai primi mesi del 2031.

Intanto in casa rossonera mister Allegri può sorridere per il rientro in gruppo di un pezzo da novanta come Christian Pulisic, mentre di contro si è fermato Santiago Gimenez che dovrà stare fuori alcune settimane. Altri infortuni sparsi in Serie A, col Parma che dovrà rinunciare a Circati ed Estevez, mentre il Bologna dovrà fare a meno di Remo Freuler per diverse settimane.

I rossoblù intanto preparano la sfida di Europa League contro il Brann, col vice allenatore Niccolini che ha spiegato come Vincenzo Italiano potrebbe tornare in panchina nel caso in cui il meteo lo permettesse: Domani, meteo permettendo, il mister tornerà in panchina. Io tornerò nel mio abituale compito, ma sono contento dei risultati che abbiamo ottenuto in questo mini periodo in cui sono stato in panchina", ha spiegato. Chiusura con la Fiorentina, che ha promosso a ds Roberto Goretti rinunciando così all'ingaggio di ulteriori figure dirigenziali, almeno per ora, compreso quel Cristiano Giuntoli da più parti ventilato come possibile innesto societario.