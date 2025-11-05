Live TMW Brann, Alexandersson: "Mi aspetto una sfida rock and roll: in campo ci sarà il far west"

Alla vigilia della gara valevole per la quarta giornata della Uefa Europa League 2025-20026 tra Bologna e Brann - in programma giovedì 6 novembre, alle ore 21, allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto il tecnico islandese Freyr Alexandersson. L’allenatore dei norvegesi ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

18.00 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 18.15

18.25 - Inizia la conferenza stampa di Freyr Alexandersson

Cosa si aspetta dal Bologna?

"Stimo molto il Bologna di Italiano. Domani saremo coraggiosi, aggressivi: mi aspetto una partita rock and roll. Di sicuro non ci chiuderemo in difesa in attesa di una loro mossa. Faremo la nostra partita. Il modo in cui gioca il Bologna per noi sarà qualcosa di nuovo rispetto al calcio scandinavo perché ci sono delle differenze. Forse ci asfalteranno, ma di sicuro faremo la nostra partita. Loro giocano uomo su uomo, baricentro alto: sarà una sfida molto affascinante. Cercheremo di controllare noi la partita: di sicuro ci saranno momenti difficili, ma sono certo che sarà così anche per loro. Sarà il far west in campo".

Cosa significherà l'appoggio di 2000 tifosi domani?

"Sono dei pazzi, l'ho detto più di una volta. Dovremo godere di questo momento e cercare di regalare loro una gioia".

Come condiziona la preparazione alla partita il fatto che Italiano faccia molto turnover?

"Condiziona il giusto. Io so come giocheranno domani".

Il Bologna è favorito?

"Anche il Lille lo era. Sono due squadre diverse con giocatori fantastici. Il Bologna ha 2-3 giocatori molto bravi, forse il Lille ne ha qualcuno con maggiore esperienza rispetto a quelli rossoblù".

L'allenatore del Bodo Glimt ha palesato le difficoltà del giocare su due fronti. Lei cosa ne pensa?

"Abbiamo giocato per due mesi su due fronti ma siamo meno stanchi rispetto all'ultima pausa nazionale. Siamo stati bravi a fare turnover e avere gambe fresche e mente lucida. Siamo stati sfortunati con alcuni infortuni ma abbiamo imparato a gestire le forze. Quello che dice l'allenatore del Bodo Glimt lo rispetto e lo seguo: io sono nuovo nel campionato norvegese e voglio imparare da lui che ha più esperienza".

18.40 - Termina la conferenza stampa di Freyr Alexandersson