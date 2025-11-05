La Fiorentina ha scelto Vanoli, il Genoa accoglie De Rossi: le top news delle 22

Si muovono le panchine di Serie A. Dopo la Juventus anche Fiorentina e Genoa sono pronte a cambiare, con Paolo Vanoli e Daniele De Rossi che presto saranno ufficializzati, con le due squadre che curiosamente saranno avversarie sul campo di Marassi. Il prossimo allenatore della Fiorentina firmerà un contratto per questa stagione con opzione per la prossima, mentre De Rossi è arrivato in queste ore in città pronto per prendere le redini della squadra.

Intanto la Fiorentina sarà guidata da Daniele Galloppa a Magonza per la Conference League, col tecnico ad interim che ha così parlato alla vigilia: "Le emozioni devo ancora capirle, non svegliatemi perché così si sta bene... Sono felice, la società mi ha chiamato ieri, io sto cercando di trasmettergli l'entusiasmo che ho e di dare un po' di leggerezza ai ragazzi perché ne hanno bisogno".

Vigilie europee anche per Roma e Bologna, con Gian Piero Gasperini e Daniel Niccolini (vice di Italiano) che hanno parlato in sala stampa per preparare le sfide contro Rangers e Brann. Chiusura col Milan, che ha chiuso il bilancio in positivo, col presidente Scaroni che ha spiegato i dettagli oltre a soffermarsi a lungo sull'acquisto odierno dell'area di San Siro dove sorgerà il nuovo stadio.