Bologna-Cremonese, i convocati di Nicola: rientra Zerbin dopo l'infortunio
La Cremonese si prepara alla sfida contro il Bologna, prevista lunedì sera (alle 20.45) allo stadio Dall'Ara. Sfida valida per la 13ª giornata di Serie A Enilive 2025/26, i grigiorossi recuperano Zerbin che rientra fra i convocati dopo il pieno recupero dall'infortunio, come aveva lasciato presagire il tecnico Davide Nicola in conferenza stampa. Assieme a lui rientrano in lista anche Silvestri e Moumbagna.
Ecco di seguito i convocati della Cremonese per la sfida contro il Bologna.
Portieri: 1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
Difensori: 3 Pezzella, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 55 Folino
Centrocampisti: 4 Barbieri, 7 Zerbin, 8 Valoti, 19 Sarmiento, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze
Attaccanti: 10 Vardy, 11 Johnsen, 14 Moumbagna, 20 Vazquez, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria