Bologna-Cremonese, i convocati di Italiano: out Vitik e Immobile
Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, in programma per domani alle 20.45, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati. Assente Vitik a causa di un affaticamento muscolare, così come Ciro Immobile che deve dunque rimandare ancora un volta il suo rientri in campo. Out anche Skorupski.
L'elenco completo.
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
