Il Bologna tiene d'occhio Muharemovic del Sassuolo. La Juventus ha il 50% sulla rivendita

Il Bologna sta vivendo un momento d’oro, con una classifica che vede la squadra rossoblù impegnata nelle zone più nobili della Serie A. Questo però non significa che la società si fermi nel suo lavoro o non stia già andando alla ricerca di nuovi elementi da aggiungere per rinforzare la rosa a disposizione di Italiano. Il focus potrebbe andare sul reparto della difesa, nello specifico su un centrale.

C’è un profilo che gioca in Serie A, e anche a pochi chilometri di distanza, che piace molto al Bologna: si tratta di Tarik Muharemovic, bosniaco classe 2003 del Sassuolo cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Tanto che, nella serata di venerdì, lo stesso responsabile dell’area tecnica del club rossoblù Sartori sarebbe stato avvistato sulle tribune del Sinigaglia di Como, per assistere alla sfida tra i lariani e il Sassuolo di Muharemovic.

La Juventus detiene il 50% dei diritti sulla futura rivendita di Muharemovic. L’interesse manifestato dal Bologna si inserisce in una strategia di mercato volta a rafforzare il reparto difensivo con giovani di talento, e l’osservazione di Sartori potrebbe indicare che il club è pronto a formulare un’offerta concreta per assicurarsi le prestazioni del difensore soprattutto in virtù della possibile cessione di Lucumi, trattenuto in estate, ma tra gennaio e giugno potrebbe andare via.