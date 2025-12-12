Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Juventus (Domenica 14 dicembre, ore 20.45, arbitra Massa, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Bologna

Dopo la vittoria in rimonta con il Celta Vigo in Europa League, per il Bologna arriva un test cruciale per la corsa ad un piazzamento europeo in campionato. Al Dall’Ara, contro la Juventus, mancheranno Skorupski, Freuler, Vitik e Casale. In porta ci sarà ancora Ravaglia. In difesa probabile la conferma di Holm a destra (insegue Zortea) con Miranda a sinistra, mentre al centro rimane il dubbio sul partner di Heggem: dopo due panchine consecutive a causa di una tendinite dovrebbe tornare Lucumì, ma qualora non dovesse farcela è stato provato De Silvestri. In mediana difficile tenere fuori Moro e Pobega in questo stato di forma, ma entrambi si giocheranno una maglia con Ferguson (più probabile l’ex Milan in quanto reduce da 198’ consecutivi nell’ultima settimana). Sulla trequarti zero dubbi: Orsolini, Odgaard e Cambiaghi dall’inizio, con Rowe e l’ex Bernardeschi pronti a subentrare. Davanti scalpita Immobile, ma si va verso una chance per Dallinga dopo due panchine consecutive. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro il Bologna confermerà il 3-4-2-1 anche perché per passare alla difesa a 4 ha bisogno che Bremer e Rugani siano al top. Per questo motivo, per il momento, davanti a Di Gregorio, agiranno ancora Kalulu, Kelly e Koopmeiners. A centrocampo sulla destra dovrebbe giocare ancora Cambiaso, in mezzo spazio a Locatelli e Thuram, mentre a sinistra potrebbe agire ancora McKennie. Sulla trequarti Spalletti si affiderà alle sue certezze Conceicao e Yildiz. In attacco dovrebbe giocare David, con Openda in panchina. (da Torino, Camillo Demichelis)