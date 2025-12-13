La Juventus non farà più i ritiri pre partita, Spalletti: "Non è un luogo ma una condizione mentale"

In conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato anche della decisione di non andare più in ritiro prepartita, con la squadra che partirà così da Torino in direzione Bologna direttamente nella giornata di domani:

"Non andremo più in ritiro. Il ritiro non è un luogo ma una condizione mentale. Non si va più in ritiro perchè per quanto mi riguarda è una fatica maggiore. Le ho viste tutte le strade da percorrere e questa è un fatica in più. Ai ragazzi che vengono dall'estero, chi ha mogli, figli... da stasera cominci il viaggio, poi la borsa, vai là e tutto il giorno pensi alla partita e tutto diventa un problema per i muscoli e la testa. Se si ha a che fare con un gruppo di bravi ragazzi, in cui la condizione mentale è corretta come quelli della Juventus, non si va in ritiro. Chi veste la maglia della Juventus è sempre in ritiro, anche quando è a casa perché lo sa che dipende dai risultati. Quindi, si parte domattina".