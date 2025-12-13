Spalletti esalta Italiano: "Ho consigliato a tutti di prenderlo, non solo a De Laurentiis"

Alla vigilia del match contro il Bologna valido per la 15^ giornata di Serie A, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha usato parole al miele per la squadra rossoblù e soprattutto per il suo allenatore Vincenzo Italiano. Questi i pensieri in merito del tecnico bianconero davanti ai giornalisti:

Sul Bologna che idea si è fatto?

"Bisogna fare i complimenti a chi lo allena e a chi lo ha costruito, sta facendo vedere di avere grande qualità e sanno dove vogliono andare. Non hanno timore di niente, la squadra ti costringe ad una quantità enorme di duelli, cerca di chiuderti, ti indirizzano dove vogliono, non gli interessa quanto spazio hanno dietro le spalle. Per essere bravo a far la partita devi abbattere questi recinti, non fare uomo contro uomo ma uomo oltre l'uomo. Se non siamo pronti a questa condizione per noi sarà una serata complicata da raccontare".

Si rivede in Italiano e nel suo stile di gestione delle squadre?

"A me garberebbe perché sono più grande di Italiano, ma tornare indietro non si può. Sicuramente da Italiano si può imparare qualcosa e secondo me è uno dei più forti che abbiamo. Io ho detto a tutti di prendere Italiano, non solo a De Laurentiis".