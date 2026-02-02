Ufficiale
Un centrocampista ghanese per il Bologna Primavera. Acquistato Sorotu Badori
Il gong per il calciomercato di gennaio 2026 della Serie A è suonato questa sera alle ore 20, ma continuano ad arrivare le notizie legate alle ufficialità e ai vari depositi di contratto.
Il Bologna, per esempio, ha rinforzato la propria squadra Primavera con l'acquisto di un giovane centrocampista ghanese, Kwesi Sorotu Badori (18 anni), prelevato dal Berkum Chelsea. La società emiliana in maglia rossoblù ha depositato tutta la documentazione nell'apposita sezione di Lega Serie A, per un trasferimento che sarà a titolo temporaneo.
