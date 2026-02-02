"Dal sogno alla realtà". Holm esulta e posta una foto di lui bambino con la maglia della Juve
La Juventus per Emil Holm è un sogno che si avvera. Non semplice parole, ma fatti concreti, come si apprende dal profilo Instagram del laterale svedese. Il giocatore appena arrivato dal Bologna ha infatti pubblicato un post che lo ritrae sorridente dopo la firma, insieme a una foto di quando era piccolo, già con una maglia della Vecchia Signora addosso,
"Da sogno a realtà! Sono veramente orgoglioso di firmare con la Juventus", ha scritto Holm sul suo profilo.
