TMW News Inter senza tentennamenti. Napoli, settimana tipo per ricaricarsi

Nel corso del TMW News di oggi ci si concentra soprattutto sul campionato e in particolare sull'Inter che pare non conoscere soste nel cammino verso lo scudetto. Occhi puntati poi anche sulla Juventus che sembra sempre più da Champions grazie anche al lavoro proficuo e profondo di Luciano Spalletti. Ci si sofferma pure sul Napoli reduce dalla vittoria di sabato scorso contro la Fiorentina che resta terzultima in classifica. A proposito dei viola, con Gianluca Presicci in collegamento, si parla anche del nuovo rinforzo per i toscani, Daniele Rugani.

Il Milan prova a restare in scia

La sfida di domani al Dall'Ara tra il Bologna e i rossoneri dirà molto su entrambe le squadre. Gli emiliani hanno necessità di rilanciarsi, il Milan vuol continuare la sua marcia. "Il Bologna - ha detto Allegri - viene da una bella vittoria in Europa League ma ha ottenuto solo un successo nelle ultime 10. Troveremo una squadra che vorrà battere il Milan e che vorrà dimostrare che questi risultati negativi sono una coincidenza. Ci vuole una partita molto seria. Sarà un match complicato, il Bologna ti salta addosso, gioca, si propone. Bisogna giocare bene tecnicamente e non scatenarli in velocità, su quello sono molto bravi".

