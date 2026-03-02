Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 2 marzo
I risultati della domenica di Serie A rappresentano uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, lunedì 2 marzo. Ad aprire le danze è il Milan, che nel finale risolve la pratica Cremonese. 3 punti vitali, per arrivare al meglio al derby (con l'Inter che comunque mantiene 10 punti di vantaggio). Nel pomeriggio, l'Atalanta accusa un calo dopo l'impegno di Champions e perde con l'ottimo Sassuolo di Grosso.
Buona la prima per D'Aversa al Torino: vittoria per 2-0 contro una Lazio ormai allo sbando. Chiusura col botto e cioè col pareggio per 3-3 tra Roma e Juventus. Giallorossi avanti di 2 gol per buona parte della ripresa, poi ripresi da Boga e Gatti (messi in campo da Spalletti nel finale).
Editoriale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
