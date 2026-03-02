Pisa, i convocati per la gara odierna col Bologna: assenti Lorran, Denoon, Scuffet e Vural
Lo staff tecnico del Pisa Sporting Club, guidato da mister Oscar Hiljemark, ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati per la gara Pisa-Bologna In programma oggi (ore 18.30) alla Cetilar Arena. Assenti come previsto Denoon, Scuffet e Vural, non convocato Lorran.
I convocati del Pisa
Portieri: Semper, Nicolas, Luppichini.
Difensori: Bozhinov, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Raul Albiol.
Centrocampisti: Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Tourè, Iling-Junior, Aebischer, Stengs, Tramoni, Loyola, Piccinini, Bettazzi.
Attaccanti: Meister, Durosinmi, Tramoni, Moreo, Stojilkovic.
