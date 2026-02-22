Bologna, un riscatto e tre rinnovi in dieci giorni. In attesa dei casi più spinosi...

Il Bologna domani in campo contro l'Udinese nell'ultima gara di questa 26esima giornata di Serie A manda in archivio dieci giorni in cui ha blindato ben quattro dei calciatori presenti in rosa e ha ritrovato il sorriso grazie al ritorno al successo in campionato col Torino e quello in Europa League contro il Brann. La società rossoblù reduce dai mesi più complicati della gestione Vincenzo Italiano in attesa di capire come finirà la stagione - e se il prossimo anno si andrà avanti con l'attuale allenatore - ha iniziato a blindare alcuni dei calciatori più importanti in rosa. Il 12 febbraio è stato il giorno di Santiago Castro, centravanti argentino fondamentale nel ritorno al successo dei rossoblù sia in Italia che in Europa che ha firmato fino al 2030. Poi questa settimana l'accelerata su altri tre fronti: lunedì scorso la firma del centrocampista offensivo danese Jens Odgaard che ha sottoscritto un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2029. Stessa scadenza per Matteo Pessina il cui rinnovo è stato reso noto ventiquattro ore più tardi e poi ancora il riscatto dal Milan di Tommaso Pobega. Sette milioni di euro per acquistare dal club rossonero il centrocampista classe '99 che mercoledì ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione per l'annata successiva.

Il Bologna insomma s'è mosso in maniera decisa sui rinnovi e ha tutta l'intenzione di non fermarsi qui, anche perché all'appello mancano ancora i casi più spinosi. Detto che Nikola Moro potrebbe essere il prossimo e che per Jhon Lucumì non sembrano esserci margini, il club emiliano nelle prossime settimane proverà a blindare soprattutto due pilastri dell'undici titolare.

Il caso più urgente riguarda Remo Freuler, in scadenza a giugno. Con l'entourage del classe '92 si discute da tempo di un nuovo accordo fino al 2027 o al 2028, ma per ora non c'è ancora l'accordo. E poi Riccardo Orsolini, simbolo del Bologna in scadenza nel 2027 proprio come Lucumì.

A differenza del centrale colombiano l'attaccante della Nazionale ha dato piena apertura alla sottoscrizione di un nuovo accordo, ma c'è da trovare la quadra economica: l'intenzione del Bologna è quella di arrivare presto alla firma, di evitare in tutti i modi che Orsolini arrivi alla prossima finestra di calciomercato con un solo altro anno di contratto.