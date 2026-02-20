Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Udinese (Lunedì 23 febbraio, ore 20.45, arbitra Marcenaro, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Bologna

Il Bologna, rientrato vittorioso dalla trasferta in Norvegia nel playoff d’andata di Europa League, torna in campo lunedì nel posticipo con l’Udinese con l’obiettivo di dare continuità agli ultimi due risultati e tornare al successo anche al Dall’Ara, dove i tre punti mancano dal 9 novembre in Serie A. Per farlo Vincenzo Italiano si affiderà a Skorupski tra i pali e ad un turnover ragionato. In difesa Joao Mario farà rifiatare Zortea, mentre Miranda sarà costretto agli straordinari (ancora out Lykogiannis). Al centro dovrebbe tornare Heggem al fianco di Lucumì. In mediana Freuler e Pobega si candidano per due maglie da titolari, inseguono Moro e Ferguson. Sulla trequarti continua ad essere un mistero lo scarso impiego di Jens Odgaard (solamente 7 minuti nelle ultime due gare): probabile che gli venga preferito ancora Sohm. Sugli esterni ci saranno Rowe e Orsolini, con quest’ultimo che manca dall’undici iniziale da ben due incontri e avrà voglia di riscatto. Davanti ci sarà Santiago Castro: tre reti negli ultimi tre match, impossibile tenerlo fuori. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara alla sfida contro il Bologna e il compito di mister Runjaic sarà quello di ritrovare lo smalto perduto dalla squadra dopo l’infortunio di Davis. Il passaggio al 4-4-2 sembra necessario senza l’inglese, così come c’è qualche riflessione da fare sull’attaccante. In porta ci sarà Okoye, in difesa Bertola e Zemura agiranno da terzini, con Kristensen al centro insieme a uno tra Solet e Kabasele. Il francese infatti ha avuto un affaticamento muscolare e potrebbe accomodarsi in panchina. In mediana Ekkelenkamp e Atta con Karlstrom e Miller, mentre davanti è ballottaggio tra Gueye e Bayo per affiancare Zaniolo. (da Udine, Davide Marchiol)