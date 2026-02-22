Bologna-Udinese, i convocati di Italiano: assenza Dominguez per influenza
Alla vigilia della sfida contro l'Udinese allo stadio Dall’Ara, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei convocati. Non sarà a disposizione dell'allenatore Benjamin Dominguez, a causa di una sindrome influenzale.
L'elenco completo.
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Miranda, Mario, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.
