Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pochi italiani in Serie A? Cagliari-Genoa dirà tutt'altro. Ringrazia Baldini (per ora)

Pochi italiani in Serie A? Cagliari-Genoa dirà tutt'altro. Ringrazia Baldini (per ora)TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 15:00Serie A
Raimondo De Magistris
Domani Genoa-Cagliari alle ore 15.00, diretta testuale su TMW

Daniele De Rossi domani pomeriggio siederà per la prima volta sulla panchina del Genoa. Dopo aver assistito dalla tribuna al debutto contro la Fiorentina, il tecnico romano farà gli onori di casa nella sfida salvezza contro il Cagliari. In una partita tra due squadre che segnano poco e subiscono troppo. "Si può chiamare così anche se chi ora in zona salvezza non è detto che lo sia anche maggio", ha dichiarato ieri in conferenza stampa un allenatore che intanto nell'ultima partita ha visto sbloccarsi Lorenzo Colombo. Non un dettaglio banale visto che il calciatore di proprietà del Milan non era mai andato a segno nella gestione Vieira ed è il calciatore scelto in estate per sostituire Pinamonti. "Gli attaccanti quando fanno gol hanno quel piglio in più. Ha lavorato bene, l’atteggiamento è sempre stato positivo. Il suo non è stato un gol fortunoso ma rocambolesco", ha poi aggiunto De Rossi in conferenza stampa.

Colombo è uno dei tanti giovani italiani che il Genoa da tre-quattro anni a questa parte volutamente sta mettendo in vetrina. Honest Ahanor, classe 2008, già dal prossimo anno sarà una pedina della Nazionale maggiore, è cresciuto nel Genoa e la scorsa estate è stato ceduto all'Atalanta. All'ultimo giro di convocazioni era invece in Under 21 Seydou Fini: ha realizzato il gol del definitivo 1-4 sul campo del Montenegro, è un'ala destra classe 2006 proprio come quel Lorenzo Venturino che a sua volta fa parte del gruppo degli azzurrini anche se a novembre non c'era. Presente in lista invece Jeff Ekhator, classe 2006 che lo scorso 5 ottobre realizzò un bellissimo gol di tacco contro il Napoli.

Il Cagliari da questo punto di vista è l'altra eccezione. "Siamo ripartiti da Pisacane allenatore con tanti giovani in prima squadra, la nostra è una delle più giovani del campionato con otto ragazzi del settore giovanile e quattro sardi: è un grande successo per noi", ha dichiarato qualche giorno fa il presidente Tommaso Giulini. All'ultimo giro Elia Caprile è stato premiato con la convocazione nella nazionale maggiore, ma ciò che fa ben sperare sono i tanti italiani presenti in squadra. Marco Palestra e Riyad Idrissi erano presenti nell'ultimo giro di convocazioni di Silvio Baldini, pupilli di una rosa a tinte tricolori: Luperto, Mazzitelli, Gaetano, Deiola, Prati, Felici, Di Pardo, Zortea, Belotti, Cavuoti, Folorunsho, Borrelli, Sebastiano Esposito, Zappa e capitan Pavoletti e poi tanti giovani azzurrini pronti a venir fuori.

Articoli correlati
Occasione Sandi Lovric a gennaio: chiuso a Udine, può partire in prestito con obbligo... Occasione Sandi Lovric a gennaio: chiuso a Udine, può partire in prestito con obbligo
Pronostico Cagliari-Genoa, la storia recente sorride al Grifone Pronostico Cagliari-Genoa, la storia recente sorride al Grifone
Cagliari-Genoa, le probabili formazioni: torna Deiola, Colombo confermato in attacco... Cagliari-Genoa, le probabili formazioni: torna Deiola, Colombo confermato in attacco
Altre notizie Serie A
L'ex Milan Suso: "Leao può fare quello che vuole, ha tutto per essere uno dei migliori"... L'ex Milan Suso: "Leao può fare quello che vuole, ha tutto per essere uno dei migliori"
Occasione Sandi Lovric a gennaio: chiuso a Udine, può partire in prestito con obbligo... TMWOccasione Sandi Lovric a gennaio: chiuso a Udine, può partire in prestito con obbligo
Udinese, caso Iker Bravo. Runjaic: "È un po' emotivo, ha qualità ma deve parlare... Udinese, caso Iker Bravo. Runjaic: "È un po' emotivo, ha qualità ma deve parlare meno"
Bonanni: "Inter-Milan, presto per parlare di prova scudetto ma nerazzurri favoriti"... TMW RadioBonanni: "Inter-Milan, presto per parlare di prova scudetto ma nerazzurri favoriti"
Immobile out, Italiano: "Sta meglio, ma non è ancora al 100%. Aveva sensazioni strane"... Immobile out, Italiano: "Sta meglio, ma non è ancora al 100%. Aveva sensazioni strane"
Rocchi: "Basta esagerazioni. Sozza nel derby? È un tabù caduto, conta la qualità"... Rocchi: "Basta esagerazioni. Sozza nel derby? È un tabù caduto, conta la qualità"
Pochi italiani in Serie A? Cagliari-Genoa dirà tutt'altro. Ringrazia Baldini (per... Pochi italiani in Serie A? Cagliari-Genoa dirà tutt'altro. Ringrazia Baldini (per ora)
Udinese, Runjaic: "Dovremo essere coraggiosi contro una squadra che non perde da... Live TMWUdinese, Runjaic: "Dovremo essere coraggiosi contro una squadra che non perde da 8 giornate"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
3 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
4 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
5 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.1 Stage pre spareggio Mondiale? Gattuso lo vorrebbe a marzo, ma è quasi impossibile: il punto
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
Immagine top news n.3 Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio: perché il Napoli non rischia penalizzazioni
Immagine top news n.4 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.5 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.6 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
Immagine top news n.7 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'AD Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni: "Inter-Milan, presto per parlare di prova scudetto ma nerazzurri favoriti"
Immagine news Serie C n.2 Giana Erminio, Berretta: "Possiamo anche puntare ai playoff. Mister molto preparato"
Immagine news Serie C n.3 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Occasione Sandi Lovric a gennaio: chiuso a Udine, può partire in prestito con obbligo
Immagine news Serie A n.2 Udinese, caso Iker Bravo. Runjaic: "È un po' emotivo, ha qualità ma deve parlare meno"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Inter-Milan, presto per parlare di prova scudetto ma nerazzurri favoriti"
Immagine news Serie A n.4 Immobile out, Italiano: "Sta meglio, ma non è ancora al 100%. Aveva sensazioni strane"
Immagine news Serie A n.5 Rocchi: "Basta esagerazioni. Sozza nel derby? È un tabù caduto, conta la qualità"
Immagine news Serie A n.6 Pochi italiani in Serie A? Cagliari-Genoa dirà tutt'altro. Ringrazia Baldini (per ora)
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Serie B torna sulla Rai: da domani parte ‘Serie B al 90°’
Immagine news Serie B n.2 Cesena, c'è il rinnovo di Jalen Blesa: l'attaccante ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie B n.3 Cesena, rinnovo in vista per Frabotta. L'esterno difensivo prolunga fino al 2029
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Giuseppe Aurelio ha diverse richieste per gennaio: ci pensa anche il Cesena
Immagine news Serie B n.5 SudTirol, in vista del Modena diverse le defezioni: attacco biancorosso rimaneggiato
Immagine news Serie B n.6 Stroppa: "La squadra sa cosa significa la maglia del Venezia. E come si gioca il derby col Padova"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno completati"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola gara"
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli: "Contro il Forlì è il momento di raccogliere quando abbiamo seminato"
Immagine news Serie C n.4 AlbinoLeffe, Lopez: "Il successo con la Virtus ci ha dato entusiasmo e consapevolezza"
Immagine news Serie C n.5 Abate ricorda la Ternana: "Disputato un torneo di alti valori morali. Si vedevano in campo"
Immagine news Serie C n.6 Giana Erminio, Berretta: "Possiamo anche puntare ai playoff. Mister molto preparato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Genoa, la storia recente sorride al Grifone
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Manca fame e cattiveria sotto porta. Assumiamoci le nostre responsabilità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…