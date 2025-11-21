Cagliari-Genoa, 5 rigori a favore dei padroni di casa senza stop

Gli ultimi 5 rigori fischiati in Cagliari-Genoa di campionato? Tutti a favore dei rossoblù… quelli di casa. I giocatori del Casteddu, infatti, si sono presentati sul dischetto del penalty nei tornei 2011-2012, 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018 e, per l’ultima volta, nel 2021-2022. Quattro di queste massime punizione sono state trasformate in punto, una, quella del 2014-2015, non andò a segno. Nella Serie A 2025-2026 il Cagliari presenta un saldo di +1 in fatto di rigori (1/0), mentre il Genoa è in parità (2/2). Tuttavia, i 2 calciati dal Grifone non hanno avuto esito positivo: Cornet s’è visto parare il tiro da Suzuki (Parma) alla settima giornata, mentre Colombo è stato stoppato da De Gea (Fiorentina) prima della sosta.

Precedenti.

Ammontano a 37 i Cagliari-Genoa fra A e B. Rossoblù di casa a quota 21 vittorie, rossoblù in trasferta fermi a 7, 9 i segni X registrati, 55-31 per il Casteddu sul Grifone in fatto di reti messe a segno.

L’anno scorso fu 1-1.

L’ultima vittoria del Cagliari risale al 2023-2024, 2-1.

Il più recente successo del Genoa è invece del 2021-2022, 2-3.

Come arrivano a questo scontro diretto (e salvezza) le due compagini?

Cagliari a quota 10 punti (2V – 4X – 5P con 9GF e 14GS), 4 fatti in casa (1V – 1X – 3P con 4GF e 7GS). Genoa a distanza di una vittoria, 7 (1V – 4X – 6P con 8GF e 16GS), 4 colti in trasferta (1V – 1X – 3P con 6GF e 8GS).

Attenzione al secondo tempo. Perché entrambe le squadre presentano un saldo punti negativo nel passaggio dal 45’ al triplice fischio conclusivo, col Cagliari che scende da 12 a 10 (-2) e il Genoa da 14 a 7 (-7).

PS: rossoblù di casa che hanno incassato 1.998 gol in Serie A fra casa (797) e fuori (1.201).

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)

37 incontri disputati

21 vittorie Cagliari

9 pareggi

7 vittorie Genoa

55 gol fatti Cagliari

31 gol fatti Genoa

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI IN CAMPIONATO

Cagliari-Genoa 0-1, 17° giornata 1934/1935

L’ULTIMA SFIDA A CAGLIARI IN CASMPIONATO

Cagliari-Genoa 1-1, 28° giornata 2024/2025