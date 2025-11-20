Cagliari-Genoa, le probabili formazioni: torna Deiola, Colombo confermato in attacco

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari-Genoa (Sabato 22 novembre, ore 15.00, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Cagliari

La pausa Nazionale ha concesso al Cagliari di mister Pisacane di ritrovare Deiola, ma alla lista degli infortunati si è aggiunto Zé Pedro che dovrà stare lontano dal rettangolo di gioco almeno per un mese. Nonostante l'assenza del centrale portoghese, il tecnico rossoblù è pronto per la sfida di sabato contro il Genoa. La formazione che dovrebbe scendere in campo contro il Grifone sembrerebbe essere schierata in un 4-3-1-2. Caprile, reduce dall'avventura in maglia azzurra, titolarissimo in porta. La difesa dovrebbe vedere Zappa, Mina, Luperto e uno tra Obert e Idrissi, col primo favorito. Il centrocampo rivedrà Deiola come play, aiutato da Palestra a destra e Adopo a sinistra. Gaetano sulla trequarti a supporto di Esposito e Borrelli. (da Cagliari, Elena Accardi)

Come arriva il Genoa

Daniele De Rossi ha potuto lavorare due settimane con la squadra dopo il pareggio contro la Fiorentina e la sosta per le nazionali. Alla Unipol Domus possibile conferma del 3-5-2 con Malinovskyi che torna in cabina di regia e Frendrup e Thorsby ai lati con Norton-Cuffy a destra e Martin a sinistra. In difesa davanti a Leali spazio a Marcandalli, Ostigard e Vasquez mentre in attacco Colombo farà coppia con uno fra Vitinha ed Ekhator. (da Genova, Andrea Piras)