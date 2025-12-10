Bologna, Miranda: "Celta Vigo grande squadra. Playoff? No, vogliamo la top 8"

“Il Celta Vigo sta facendo le cose per bene di recente, è una grande squadra con un grande allenatore”. Juan Miranda, laterale spagnolo del Bologna, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Europa League dei rossoblù: “Dobbiamo lavorare tanto domani per portare a casa i tre punti, sarà difficile”.

In difesa siete in emergenza… Basta il pareggio?

“No, dobbiamo vincere sempre. È vero che dietro ci manca qualcuno, però dobbiamo fare bene, lavorare tanto e fare la nostra partita, sarà difficile qui in casa loro. Vediamo, è sicuro che vogliamo portare i tre punti in Italia”.

Obiettivo playoff?

“No, io voglio chiudere nelle prime otto. Però al momento l’importante è vincere domani, anche per aumentare la nostra fiducia nelle nostre potenzialità in queste competizioni”.