Bologna, Italiano: "Celta tra le squadre migliori del girone". Poi il siparietto con Gasperini

Nel giorno di vigilia di Celta Vigo-Bologna, è intervenuto ai microfoni Sky Sport il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano, che prima dell'intervista si è reso protagonista di un simpatico siparietto in collegamento col collega della Roma Gian Piero Gasperini. "Dobbiamo ancora andare a cena" ha detto Italiano, e Gasperini ha quindi risposto: "Sì è vero. E cerchiamo di mantenere alto questo ranking che ne abbiamo tutti bisogno".

Queste poi le considerazioni di Italiano iniziando dal match: "Ho chiesto ai ragazzi un regalo di compleanno, ossia quello di uscire da questo stadio a testa alta. Dopo un inizio complicato abbiamo iniziato a far punti e ad alzare il livello e domani affrontiamo una delle squadre più qualitative, tecniche e organizzate del nostro girone. Ci sarà da lavorare duro perché loro hanno autostima dopo la vittoria contro il Real Madrid. Cercheremo di aggiungere punti alla nostra classifica e anche se siamo in difficoltà in difesa, chi andrà in campo darà il massimo".

Sulle assenze in difesa: "Abbiamo questa difficoltà dietro. Il reparto è sterminato: Lucumì ha un fastidio al tendine, Vitik e Casale sono infortunati, Heggem sta facendo gli straordinari. Domani valuteremo il colombiano e se non ce la farà sarà adattato qualcuno. Ho provato questa soluzione con Lykogiannis adattato centrale. I ragazzi hanno grande intelligenza e chiunque stazionerà in quella zona farà una gran partita".

Su Ferguson: "E' qui con noi e spero che domani migliori dopo tre giorni di febbre. Vedremo domani"

Ancora sulla gara di domani: "Non è decisiva ma c'è sempre tanto da perdere. Non fare punti ti obbliga a degli straordinari nelle gare successive, poi con questa classifica tutto cambia di giornata in giornata. Domani dobbiamo cercare di fare una grande partita e continuare sul percorso di crescita. Però giocare ed essere impegnati in giro per l'Europa, con queste grandi squadre, è veramente bello, anche se qualcosa ti toglie"

Su cosa chiedere all'attacco: "Quello che chiedo è ai nostri esterni è di essere più attaccanti che esterni puri da piedi sulla linea laterale: quindi fare presenza in area, affiancare la punta ed essere più concreti. In questo senso Orsolini è un maestro, vorrei alzare i numeri anche degli altri".