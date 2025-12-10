Parlano Gasp e Italiano, nuovi soci a Cagliari, Milan su Disasi: le top news delle 22

Mentre Juventus e Napoli sono in campo in Champions, Bologna e Roma si preparano a tornare ad affrontare l’Europa League. Da Gasglow, Gian Piero Gasperini ha spiegato che Paulo Dybala è pienamente a disposizione, mentre non tranquillizzano particolarmente le immagini di Manu Koné, in gruppo ma con una vistosa fasciatura al ginocchio. Domani toccherà a Pisilli dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà con tutta probabilità Mario Hermoso, che ha evitato di commentare i dieci secondi di inulti sessisti subiti da Michael Folorunsho nella gara con il Cagliari: “Non ho parlato con lui, si commentano da soli. È la Lega che deve decidere fino a che punto accettare certi comportamenti”.

In casa Bologna il grande dubbio riguarda la disponibilità di Lucumi in difesa: "È con noi, ma deve essere valutato fino a domani - ha spiegato Vincenzo Italiano -, vediamo se questo tendine riesce a fargli meno male. Vediamo, perché lì in difesa siamo in grande difficoltà, non ce la dovesse fare dovremo riadattare qualcun altro. Lykogiannis? Sì, per struttura e velocità può essere un sostituto, chiaro non può avere l'abitudine o i movimenti di un centrale di mestiere, ma lui può essere un papabile".

Novità societaria, già annunciata da tempo, in casa Cagliari: il club sardo ha formalizzato gli ingressi nella compagine societaria dei nuovi soci di minoranza, Maurizio Fiori e Prashant Gupta. Entrambi siederanno in Cda: Fiori come vicepresidente, Gupta come consigliere semplice. Si è concluso attorno alle 20.50 il primo giorno al Filadelfia di Petrachi nel suo bis al Torino: “Sono molto carico”. Domani la conferenza stampa al fianco di Urbano Cairo, dopo il ribaltone. Axel Disasi, difensore classe ’98 che potrebbe lasciare in prestito il Chelsea (che nel 2023 ha sborsato 45 milioni di euro per acquistarlo) è una new entry nel totomercato del Milan, a caccia di un rinforzo di esperienza nel cuore della sua retroguardia.