Sergi Roberto vuole restare al Como, ma non c'è ancora il rinnovo: la situazione

Il Como naviga col vento in poppa verso il grande sogno. In piena zona Champions, al quarto posto e a pari punti con la Roma, mentre la Juventus è rimasta indietro di un passo e l'Atalanta è in ritardo di cinque lunghezze. Tutto procede a meraviglia, la squadra di Fabregas viene da tre vittorie consecutive in campionato e questa domenica si giocherà in casa lo scontro diretto con i giallorossi di Gasperini.

C'è però un tema apertissimo e da chiarire quanto prima. Sergi Roberto è in scadenza di contratto con il club biancoblù: tra poco più di tre mesi sarà un parametro zero e dunque libero sul mercato. Qualsiasi altro club potrà ingaggiarlo a costo zero qualora il Como non optasse per la via del rinnovo. Secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com, le parti non avevano ancora discusso della possibilità di un prolungamento nel periodo del mercato di gennaio e nemmeno ad oggi ci sono stati degli sviluppi in merito.

Questo però non toglie la volontà chiara di Sergi Roberto: il centrocampista spagnolo di 34 anni vuole rimanere sulle rive del Lago. L'imprinting con la filosofia di gioco del suo allenatore Fabregas è nota, così come le ambizioni del club lombardo, in continua evoluzione. A conti fatti, quindi, tutto dipenderà dal Como, che al momento starebbe dando priorità al periodo cruciale della stagione. Solo in un secondo momento dovrebbe sedersi attorno al tavolo delle trattative per affrontare i discorsi con l'ex Barcellona.