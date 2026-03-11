Club con più valore di mercato, Yildiz stella della Serie A. Bologna e Parma dopo le big

Il 537° Rapporto Settimanale del CIES Football Observatory ha stilato la classifica dei 100 club al mondo con il valore di mercato aggregato più alto, basandosi su un modello statistico di propria invenzione. Guardando solo ai club italiani, ce ne sono ben 15 in lista: detto di Inter, Juve e Milan, segue l'Atalanta, che ha in De Ketelaere il giocatore con più valore assoluto. Segue il Napoli, poi Roma, Como e Fiorentina.

Ecco l'elenco dei club con il più alto valore di mercato aggregato (valori espressi in milioni di euro) e il giocatore con più valore della rosa: la Lazio crolla al decimo posto, pagando anche il prestito di Maldini, che non viene conteggiato in quanto giocatore non di proprietà e le cessioni invernali. Prima e dopo i biancocelesti le due emiliane, Bologna e Parma, poi Udinese, Sassuolo, Torino e Genoa.

1 FC Inter 820 M€ --- Lautaro Martínez 101.8 M€

2 Juventus FC 780 M€ --- Kenan Yildiz 132.7 M€

3 AC Milan 666 M€ --- Strahinja Pavlović 54.2 M€

4 Atalanta BC 532 M€ --- Charles De Ketelaere 44.0 M€

5 SSC Napoli 522 M€ --- Scott McTominay 54.0 M€

6 AS Roma 468 M€ --- Matías Soulé 56.9 M€

7 Como 1907 360 M€ --- Nico Paz 45.4 M€

8 ACF Fiorentina 354 M€ --- Moise Kean 50.1 M€

9 Bologna FC 352 M€ --- Santiago Castro 63.4 M€

10 SS Lazio 246 M€ --- Kenneth Taylor 36.5 M€

11 Parma Calcio 215 M€ --- Mateo Pellegrino 28.5 M€

12 Udinese Calcio 198 M€ --- Arthur Atta 17.0 M€

13 US Sassuolo 191 M€ --- Tarik Muharemović 33.7 M€

14 Torino FC 169 M€ --- Gvidas Gineitis 28.7 M€

15 Genoa CFC 149 M€ --- Brooke Norton-Cuffy 15.4 M€