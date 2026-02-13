TMW Radio Massimo Orlando: "Napoli, un ko contro la Roma metterebbe a rischio il 4° posto"

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Derby d'Italia che può dirci tanto:

"E' vero quello che dice Chivu, Spalletti ha migliorato tanto la Juve. Chivu ha coinvolto tanti uomini della rosa, è stato geniale sfruttare tutti ma si è trovato comunque una squadra pronta. Ha lavorato bene sulla testa poi. Spalletti l'ha trasformata la Juve. Sono arrivati risultati un po' particolari ultimamente ma ha fatto un lavoro su testa e gioco che in pochi sarebberro riusciti a fare alla Juve. Per me vince l'Inter e per la Juve può diventare un problema. E per la lotta Champions dipenderà molto dai risultati delle altre".

De Zerbi, niente Tottenham:

"De Zerbi, se si salva la Fiorentina, va lì. E' questa la voce che gira. Paratici sembra si sia mosso...Che abbia dei princìpi di calcio, che sia bravo a insegnare ok, ma che pontifichi un po' troppo è vero".

Chi gli uomini partita?

"Di scontato c'è McKennie nella Juve, però dico Yildiz e se ripropone certe giocare con Kalulu avanti, Dimarco può distruggere la Juve su quel lato".

Napoli-Roma, una sfida che vale la Champions:

"Partita delicata, la Roma sta meglio ma non ho visto il Napoli male col Como. Si sta riprendendo. Dico Napoli, perchè dovesse perdere, il Napoli entra in un giro di paura, contestazioni e rassegnazione che le potrebbe compromettere anche il quarto posto. Non si può permettere di perdere, come la Roma, ma credo che il Napoli in casa riuscirà a tirare fuori dal cilindro qualcosa".

Como-Fiorentina tra Champions e salvezza:

"Ci sono dei segnali in casa Fiorentina che non vanno. Fagioli sta migliorando è vero, ma se non trovi il Como in giornata storta non credo che puoi uscire vincente da lì".