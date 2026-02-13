Como-Fiorentina, le probabili formazioni: straordinari per Perrone, Harrison per Gudmundsson

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Fiorentina (Sabato 14 febbraio, ore 15.00, arbitra Marchetti, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Como

Ancora inebriato dall’impresa in Coppa Italia, il Como torna subito in campo per sfidare la Fiorentina al Sinigaglia. Fabregas potrebbe ruotare qualcuno visti gli impegni ravvicinati, a partire dalla difesa: possibile turno di riposo per Ramon, con Diego Carlos titolare insieme a Kempf. Tre uomini per una maglia a destra tra Van der Brempt, Vojovoda e Smolcic in lotta, con il belga un pizzico in vantaggio. Valle invece confermato a sinistra. Straordinari per Perrone da playmaker, riecco dal 1’ Da Cunha anche se Caqueret scalpita. Kuhn a caccia di un’occasione, ma dovrebbe tornare Jesus Rodriguez adattato a destra, Nico Paz intoccabile così come Baturina, l’uomo del momento. Grandi dubbi attorno alla condizione di Morata, per questo dovrebbe tornare Douvikas al centro dell’attacco. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva la Fiorentina

In vista della gara contro il Como, in casa Fiorentina a tenere banco sono le condizioni di Albert Gudmundsson, uscito per un problema alla caviglia sabato scorso contro il Torino. Vedremo se l’islandese sarà o meno del match, ma in ogni caso Vanoli non dovrebbe rischiarlo dal primo minuto. Per quanto riguarda il possibile undici, le ultime amnesie difensive potrebbero far guadagnare punti a Ranieri, anche se i favoriti restano Comuzzo e Pongracic per agire davanti a De Gea. A destra ci sarà Dodo, a sinistra sembra pienamente recuperato Gosens che si candida a tornare tra i titolari. A centrocampo viaggiano verso la riconferma Fagioli, Brescianini e Mandragora, quest’ultimo in leggero ballottaggio con Ndour. Sulle ali a prendere il posto di Gudmundsson tra i titolari dovrebbe essere Harrison, mentre dall’altra parte è intoccabile l’uomo più in forma dei viola Manor Solomon. Ad agire da terminale offensivo sarà ovviamente Moise Kean. (da Firenze, Niccolò Righi)