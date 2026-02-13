TMW Radio Braglia: "Juve, un successo con l'Inter toglierebbe i dubbi su Spalletti"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Derby d'Italia che può dirci tanto:

"La Juve, uscendo con un risultato positivo da San Siro, potrebbero avere finalmente le idee chiare su Spalletti, riconoscendogli i meriti. Se hanno dei dubbi, vincendo a San Siro certi dubbi potrebbero fugare certi pensieri. Per ritornare a essere la Juve di un tempo non ci sono correnti che viaggiano nella stessa direzione. Certi risulti sono legati proprio a questo, ci sono due anime dentro la Juve, che fanno a gara per ostacolarsi. Se perdesse l'Inter non cambierebbe nulla poi, sempre se il Milan non vince a Pisa".

Le piace De Zerbi?

"Prima si vince e poi si parla, su questo sono d'accordo. C'è modo e modo di parlare...".

Chi gli uomini partita?

"Credo McKennie, che è più continuo di Yildiz. Nell'Inter Lautaro ma soprattutto Dimarco".

Napoli-Roma, una sfida che vale la Champions:

"Vergara dovrebbe fare come De Zerbi, prima di parlare a Genova doveva ragionare, ha fatto una figuraccia lì. Prima dimostri e poi apra la bocca. Credo che la Roma abbia la possibilità di vincere, il Napoli però è come un gatto dalle sette vite. Resuscita sempre quando pensi che sia morto, come il suo tecnico. Sarà una bella partita".

Como-Fiorentina tra Champions e salvezza:

"Il Como potrebbe approfittare degli scontri diretti del weekend. E poi ci sarà da recuperare il Milan...".