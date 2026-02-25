TMW Raphael Kofler stregato da Nico Paz: "Mi ha impressionato, avrà un futuro incredibile"

Era il 16 agosto scorso quando Como e Sudtirol si sono sfidate per il primo turno di Coppa Italia.

Un match, quello del 'Sinigaglia' che ha visto la formazione di Cesc Fabregas imporsi per 3-1 su quella di Fabrizio Castori, ma anche il confronto fra due giovanissimi talenti protagonisti del nostro calcio: Nico Paz, attaccante classe 2004 scuola Real Madrid già nel giro della Nazionale maggiore argentina, e Raphael Kofler, difensore centrale classe 2005 talento emergente delle Nazionali giovanili italiane.

Un 'duello' sul quale è stato lo stesso numero 28 biancorosso ad esprimersi nel corso dell'intervista concessa a TuttoMercatoWeb.com:

Un giocatore che l'ha impressionata fra quelli che ha avuto modo di affrontare finora?

"Anche qui nessun dubbio: Nico Paz del Como. Ci siamo affrontati ad inizio stagione in Coppa Italia è mi ha davvero impressionato. Avrà un futuro incredibile".