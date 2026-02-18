Lazio, massima prudenza con Zaccagni: può tornare in Coppa Italia

La Coppa Italia come unico vero obiettivo della stagione per la Lazio. La sconfitta contro l’Atalanta di sabato e le difficoltà delle italiane Champions sbarrano di fatto le porte dell’Europa tramite il campionato alla squadra biancoceleste. Saranno solamente sette i posti europei e gli otto punti di distanza dal Como al momento rappresentano un distacco irraggiungibile per una squadra che deve ancora trovare due vittorie consecutive in questa stagione. Per questo motivo tutte le attenzioni sono rivolte alla Coppa Italia, con la semifinale d’andata contro la Dea che si giocherà tra due settimane esatte allo Stadio Olimpico di Roma. Proprio il match d’andata con i nerazzurri è diventato il punto di riferimento per il recupero di Mattia Zaccagni.

Lazio, prudenza con Zaccagni: obiettivo recupero con l’Atalanta

Nessuna fretta, nessuna voglia di forzare il recupero per un infortunio piuttosto inusuale. Una lesione muscolare agli addominali è sempre complessa da gestire, chiedere per esempio a Matteo Berrettini. Per questo a Formello si è scelta la strada della prudenza per il recupero di Mattia Zaccagni, che salterà anche la trasferta di Cagliari e potrebbe rimanere ai box anche in quella di Torino. L’unico obiettivo stagionale ormai è la Coppa Italia ed è inutile forzare i tempi e anticipare il suo ritorno in campo. Zaccagni è reduce da una prima parte di stagione non positiva con soli tre gol segnati e un nervosismo che si riassume nei sei cartellini gialli e un’espulsione. Servirà ben altro impatto tra due settimane con l’Atalanta, quando la Lazio cercherà di salvare la stagione.