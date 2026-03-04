Como-Inter, Cesari: "Arbitraggio eccellente. Non c'è fallo di Bastoni su Nico Paz"
Arbitraggio promosso. L’ex fischietto Graziano Cesari, su Canale 5, ha commentato così la direzione di gara di Marco Di Bello in Como-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia.
Pochissimi gli episodi da moviola. Al 30’: “Nico Paz entra in area di rigore dell’Inter e cade a terra dopo un contatto con Bastoni. Assolvo subito Bastoni, perché fa di tutto per non interrompere la corsa di Nico Paz e circumnaviga la testa dell’argentino. Tutto involontario, giusto far proseguire”.
Qualche minuto dopo il Como protesta perché vorrebbe un cartellino giallo ai danni di Hakan Calhanoglu: “È un fallo netto, cerca il pallone. È un provvedimento tecnico e non disciplinare, giusto limitarsi a fischiare senza sanzione”.
