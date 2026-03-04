Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Como-Inter, Cesari: "Arbitraggio eccellente. Non c'è fallo di Bastoni su Nico Paz"

Ivan Cardia
Oggi alle 00:30
Ivan Cardia

Arbitraggio promosso. L’ex fischietto Graziano Cesari, su Canale 5, ha commentato così la direzione di gara di Marco Di Bello in Como-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia.

Pochissimi gli episodi da moviola. Al 30’: “Nico Paz entra in area di rigore dell’Inter e cade a terra dopo un contatto con Bastoni. Assolvo subito Bastoni, perché fa di tutto per non interrompere la corsa di Nico Paz e circumnaviga la testa dell’argentino. Tutto involontario, giusto far proseguire”.

Qualche minuto dopo il Como protesta perché vorrebbe un cartellino giallo ai danni di Hakan Calhanoglu: “È un fallo netto, cerca il pallone. È un provvedimento tecnico e non disciplinare, giusto limitarsi a fischiare senza sanzione”.

